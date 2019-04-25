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      Паспорти РФ для жителів Донбасу: з'явилась різка реакція ЄС та ОБСЄ

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      ЄС та ОБСЄ відреагували на заяву Путіна
      ЄС та ОБСЄ відреагували на заяву Путіна / Фото з відкритих джерел

      ОБСЄ та Євросоюз занепокоєні рішенням Володимира Путіна спростити видачу своїх паспортів жителям окупованого Донбасу.

      В оприлюдненій заяві офіційного представника Європейської служби зовнішніх справ Майї Косьянчич йдеться, що таким рішенням Росія планує ще більше дестабілізувати ситуацію та загострити конфлікт. 

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      Ми сподіваємося, що Росія утримуватиметься від дій, які суперечать Мінським угодам і перешкоджають повній реінтеграції територій, що не контролюються урядом, до України. 

      За її словами, такі дії Путіна є ще одним посяганням на суверенітет України з боку Росії.

      В ОБСЄ заявили, що "цей односторонній крок може підважити зусилля щодо мирного врегулювання кризи в Україні й довкола неї. Керівництво закликає всі держави-учасниці до відданості принципам і завданням ОБСЄ.

      "Головування закликає всі сторони утриматися від односторонніх заходів і разом продовжити пошук шляхів для повного втілення Мінських угод", – йдеться у заяві.

      Як жителям Донбасу видаватимуть паспорти РФ? 24 квітня президент РФ Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. Спрощена процедура передбачає:

      • Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

      • Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      • Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      • Охочим потрібно приїхати в Ростовську область, на окупованій території паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Україна – Росія Володимир Путін Новини Росії Євросоюз ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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