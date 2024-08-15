Здійснивши дивовижний погляд у далеке минуле, вчені ідентифікували колосальну істоту, відому як еласмотерій, яка колись блукала супутниками Євразії. Вагою приблизно 3,5 тонни, цей древній звір, якого часто називають "сибірським єдинорогом", вирізнявся масивним рогом, що стирчав з голови.

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39 тисяч років тому Євразією бродив єдиноріг

Нещодавні наукові відкриття поставили під сумнів давні уявлення про час вимирання еласмотерія, давнього предка носорога. Якщо раніше дослідники вважали, що ця дивовижна істота зникла між 200 000 і 100 000 років тому, то нові дані свідчать про те, що вона ходила по Землі пліч-о-пліч з неандертальцями ще 39 000 років тому.

Сибірський єдиноріг сягав приблизно 4,5 метра у довжину – за розміром він був схожий на сучасного слона. Примітно, що ця доісторична істота мала ріг, який сягав 2 метрів. Експерти припускають, що цей ріг, ймовірно, складався з кератину, подібно до рогів сучасних носорогів. Однак точний склад залишається предметом дискусій у науковій спільноті, оскільки кератин, як відомо, важко зберегти у скам'янілостях.



Стародавній єдиноріг — еласмотерій / Фото Daniel Eskridge, Shutterstock

Повний череп одного з найвідоміших скам'янілостей сибірського єдинорога був представлений в Музеї природознавства в Лондоні. Дослідники на чолі з професором Адріаном Лістером були вражені, коли визначили вік скам'янілості, який склав менш як 40 000 років, що знаменує собою значний прогрес у вивченні цих доісторичних істот.

Далі команда з'ясувала, що насправді існує безліч скам'янілостей того ж віку. Тому ідея про вимирання еласмотерія 200 – 100 тисяч років тому була розбита в пух і прах.

Що з ними сталося?

Нещодавнє дослідження показало, що підродина Elasmotheriinae відокремилася від Rhinocerotinae в епоху Еоцену. Цей висновок підкреслює вимирання сибірського єдинорога і вказує на те, що вся підродина Elasmotheriinae зникла з лиця землі.

Обмежений географічний ареал проживання еласмотеріїв, низька чисельна популяція і повільна швидкість розмноження, пов'язана з їхніми великими розмірами, могли призвести вид до вимирання за умов зміни навколишнього середовища,

– підсумували автори дослідження.

Останні дані показують, що стародавній єдиноріг бродив по Землі між 35 000 і 39 000 років тому – період, що збігається з вимиранням неандертальців. Хоча точні причини вимирання сибірського єдинорога залишаються нез'ясованими, експерти припускають, що значну роль у цьому могли відіграти екологічні фактори.