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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Підсумковий випуск новин за 21:00: Захоплення бойовиків у полон. Масове отруєння у Миколаєві

Випуск новин 319 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 21 травня станом на 21:00 – бійці батальйону "Донбас-Україна" провели успішну ситуацію та захопили трьох бойовиків у полон. У Миколаєві через розпорошення невідомої речовини зі школи евакуювали 380 дітей, 40 школярів опинилися в лікарні.

Також у випуску:

В Івано-Франківській області військовий кинув гранату у натовп.

ФСБ знову провела обшуки і затримання у кримських татар.

У Мар'їнці від кулі проросійських бойовиків загинув місцевий житель. 
 

Теги: Новини України Випуск новин Діти Війна на Донбасі Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
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