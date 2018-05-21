Підсумковий випуск новин за 21:00: Захоплення бойовиків у полон. Масове отруєння у Миколаєві

У підсумковому випуску новин за 21 травня станом на 21:00 – бійці батальйону "Донбас-Україна" провели успішну ситуацію та захопили трьох бойовиків у полон. У Миколаєві через розпорошення невідомої речовини зі школи евакуювали 380 дітей, 40 школярів опинилися в лікарні.

Також у випуску: В Івано-Франківській області військовий кинув гранату у натовп. ФСБ знову провела обшуки і затримання у кримських татар. У Мар'їнці від кулі проросійських бойовиків загинув місцевий житель.

