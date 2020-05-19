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Пів сотні медиків станцювали зумбу біля лікарні у Кенії: вражаюче відео

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Зумба від медиків з Кенії
Зумба від медиків з Кенії / apnews.com

У Кенії 50 лікарів та медичних сестер виконали спільний танець зумба. Все аби зменшити психологічне навантаження та виплеснути негативні емоції під час пандемії коронавірусу.

Медикам проводять спеціальні уроки танців, які тривають 2-ві години на подвір'ї шпиталю. Танцюють із дотриманням дистанції та в захисних засобах. Про це пише Bloomberg.

До слова Військовий оркестр зіграв концерт під стінами лікарні в Одесі: захопливі відео

"Танець зумба сьогодні був про інновації, які допоможуть підтримати медсестер, акушерів та інших медичних працівників. Щоби вони могли підтримувати свій психологічний стан. Адже, вони піклуються про пацієнтів з коронавірусом і для них це додатковий стрес. Танець допомагає їм розслабитись", – пояснила головна виконавча директорка Ради сестер Кенії Една Кімайо.

Після заняття лікарі вирушають до своїх відділень, адже саме вони є сьогодні передовій боротьби з коронавірусом у Кенії. 

Медиків Кенії вчать танцювати зумбу на подвір'ї лікарні: фото AP, OA online

Дивіться відео запальних танців медиків з Кенії: 

Довідка. В Кенії зареєстровано понад 800 підтверджених випадків коронавірусу та 50 смертельних випадків. 

Автор: Юлія Гілей
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Кенія
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