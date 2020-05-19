Пів сотні медиків станцювали зумбу біля лікарні у Кенії: вражаюче відео
У Кенії 50 лікарів та медичних сестер виконали спільний танець зумба. Все аби зменшити психологічне навантаження та виплеснути негативні емоції під час пандемії коронавірусу.
Медикам проводять спеціальні уроки танців, які тривають 2-ві години на подвір'ї шпиталю. Танцюють із дотриманням дистанції та в захисних засобах. Про це пише Bloomberg.
До слова Військовий оркестр зіграв концерт під стінами лікарні в Одесі: захопливі відео
"Танець зумба сьогодні був про інновації, які допоможуть підтримати медсестер, акушерів та інших медичних працівників. Щоби вони могли підтримувати свій психологічний стан. Адже, вони піклуються про пацієнтів з коронавірусом і для них це додатковий стрес. Танець допомагає їм розслабитись", – пояснила головна виконавча директорка Ради сестер Кенії Една Кімайо.
Після заняття лікарі вирушають до своїх відділень, адже саме вони є сьогодні передовій боротьби з коронавірусом у Кенії.
Медиків Кенії вчать танцювати зумбу на подвір'ї лікарні: фото AP, OA online
Дивіться відео запальних танців медиків з Кенії:
Довідка. В Кенії зареєстровано понад 800 підтверджених випадків коронавірусу та 50 смертельних випадків.