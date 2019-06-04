20:39
4 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін причетний до вибухів у Дзержинську. Кремль лікується кліщами
      Вєсті Кремля
      21:08, 3 червня
      Вєсті.UA: Луценко не йде і не прощається. Американець Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 червня
      Гроші дорожчі за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Поліцейські застрелили 5-річного хлопчика: у містах вимагають відставки Авакова – фото та відео

      387 Читать новость на русском
      У містах України відбуваються акції через вбивство 5-річного хлопчика
      У містах України відбуваються акції через вбивство 5-річного хлопчика / 24 канал

      У низці міст українці вийшли на акції протесту із вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Активісти вимагають жорсткого покарання винним у трагедії в Переяславі-Хмельницькому – там п’яні поліцейські застрелили п’ятирічного хлопчика.

      Київ

      Активісти повернули іграшки під будівлю МВС у Києві. Їх вони залишили ще після акції ввечері 3 червня, які організували відразу після звістки про смерть хлопчика.

      Читайте також: Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

      Однак вже зранку наступного дня меморіал з іграшками прибрали, а напис "вбивці" зафарбували.


      Люди приносять іграшки під будівлю МВС/ 24 канал

      Біля МВС зібралося близько 500 киян. Із собою вони також приносять лампадки та плакати із вимогою відставки міністра МВС Арсена Авакова.


      Із собою приносять також лампадки/ 24 канал

      На акцію також беруть із собою дітей. Кажуть, для того, аби таке більше ніколи не повтрилося і винних покарали.


      На акцію у Києві приходять із дітьми/ 24 канал

      Акція під стінами МВС у Києві

      Львів

      Активісти зібрались під будівлею МВС у Львові із такими ж вимогами: відставка Авакова та найжорсткіше покарання для вбивць 5-річного Кирила. На акцію прийшли близько 250 осіб – серед них представники "Нацкорпусу", "Січі", "Правого сектору" та небайдужі львів'яни.

      Якщо ми спустимо цю справу, вони просто з часом її закриють. Вони мають зрозуміти, що люди вже абсолютно не ті, які були до 2014 року,
      – кажуть активісти.


      Акція через вбивство хлопчика у Львові/ 24 канал

      Протест у Львові:

      Одеса

      В Одесі до Головного управління Національної поліції прийшли близько сотні людей. Серед них і звичайні одесити,  і представники громадських орагнізацій. 

      Кривий ріг

      Кілька десятків жителів Кривого рогу прийшли до місцевого відділу поліції, аби нагадати, що після такої трагедії керівництво має піти у відставку. Серед учасників також є представники "Нацкорпусу". 


      Акція протесту у Кривому розі


      У Кривому розі вшановують пам'ять вбитого хлопчика

      Івано-Франківськ

      "Байдужість вбиває" та "Я не хочу бути наступним" – із такими гаслами вийшли на акцію франківчани. Учасники пікету вимагають політичної та кримінальної відповідальності фігурантів злочину та їх керівництва.

      Має бути повна відповідальність. Коли керівник каже, що звільняється і йде в АТО спокутувати провину – це радянщина, цього не достатньо. Виявляється, тепер треба дитину одягати у бронежилет, коли вона йде на дитячий майданчик,
      – цитує слова одного із активістів місцеве видання Galka.if.ua.

       

      Черкаси

      У Черкасах пам’ять вбитого Кирила вшанували представники місцевої громадської організації.

      Вінниця

      У Вінниці на страшну подію у Переяславі-Хмельницькому відреагував місцевий активіст. Він залишив маленького іграшкового зайчика під стінами відділу поліції та аркуш із написом «вбивці». Активіст пояснює – прийшов сам, аби не давати різним структурам привід піаритись на цій темі, пише VeжА

      Я впевнений, що вбивці відбудуться символічними покараннями. Поліція буде до останнього покривати своїх,
      – каже він.

      Запоріжжя

      Понад півсотні людей зібралися під будівлею ГУ Нацполіції в Запорізькій області, пише Depo Запоріжжя. Туди принесли свічки, дитячі іграшки, квіти та вимагали покарання для усіх винних у вбивстві дитини. Також серед вимог – відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

       

      Фото depo.ua

      Видання зазначає, що сталася суперечка між представниками "Нацдружин" й одним з учасників акції, яка стосувалася минулого конфлікту між ними та не мала стосунку до акції. Але після суперечки представники "Нацдружин", яких було близько 20, швидко залишили акцію.

      Новина доповнюється...

      blog_ava
      Іван Приходько і Володимир Петровець: що відомо про вбивць 5-річного хлопчика Кирила Тлявова
      сьогодні
      6068
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Законопроект про незаконне збагачення від Зеленського: покарання чи імітація
      сьогодні , 20:02 Законопроект про незаконне збагачення від Зеленського: покарання чи імітація
      Ірина Поліщук 577
      Чому українці вимагали відставки Авакова та чи піде він цього разу
      сьогодні , 19:01 Чому українці вимагали відставки Авакова та чи піде він цього разу
      Світлана Попова 511
      Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: текст виступу президента
      сьогодні , 18:08 Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: текст виступу президента
      5091
      Жахіття і романтика війни
      сьогодні , 17:00 Жахіття і романтика війни
      Володимир Патола 395
      Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      сьогодні , 16:15 Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 19168
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук