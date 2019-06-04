Поліцейські застрелили 5-річного хлопчика: у містах вимагають відставки Авакова – фото та відео

У низці міст українці вийшли на акції протесту із вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Активісти вимагають жорсткого покарання винним у трагедії в Переяславі-Хмельницькому – там п’яні поліцейські застрелили п’ятирічного хлопчика.

Київ

Активісти повернули іграшки під будівлю МВС у Києві. Їх вони залишили ще після акції ввечері 3 червня, які організували відразу після звістки про смерть хлопчика.

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Однак вже зранку наступного дня меморіал з іграшками прибрали, а напис "вбивці" зафарбували.



Люди приносять іграшки під будівлю МВС/ 24 канал

Біля МВС зібралося близько 500 киян. Із собою вони також приносять лампадки та плакати із вимогою відставки міністра МВС Арсена Авакова.



Із собою приносять також лампадки/ 24 канал

На акцію також беруть із собою дітей. Кажуть, для того, аби таке більше ніколи не повтрилося і винних покарали.





На акцію у Києві приходять із дітьми/ 24 канал

Акція під стінами МВС у Києві

Львів

Активісти зібрались під будівлею МВС у Львові із такими ж вимогами: відставка Авакова та найжорсткіше покарання для вбивць 5-річного Кирила. На акцію прийшли близько 250 осіб – серед них представники "Нацкорпусу", "Січі", "Правого сектору" та небайдужі львів'яни.

Якщо ми спустимо цю справу, вони просто з часом її закриють. Вони мають зрозуміти, що люди вже абсолютно не ті, які були до 2014 року,

– кажуть активісти.



Акція через вбивство хлопчика у Львові/ 24 канал

Протест у Львові:





Відео із акції протесту у Львові:



Одеса

В Одесі до Головного управління Національної поліції прийшли близько сотні людей. Серед них і звичайні одесити, і представники громадських орагнізацій.



Фото 24 канал Фото 24 канал

Кривий ріг

Кілька десятків жителів Кривого рогу прийшли до місцевого відділу поліції, аби нагадати, що після такої трагедії керівництво має піти у відставку. Серед учасників також є представники "Нацкорпусу".



Акція протесту у Кривому розі



У Кривому розі вшановують пам'ять вбитого хлопчика

Івано-Франківськ

"Байдужість вбиває" та "Я не хочу бути наступним" – із такими гаслами вийшли на акцію франківчани. Учасники пікету вимагають політичної та кримінальної відповідальності фігурантів злочину та їх керівництва.

Має бути повна відповідальність. Коли керівник каже, що звільняється і йде в АТО спокутувати провину – це радянщина, цього не достатньо. Виявляється, тепер треба дитину одягати у бронежилет, коли вона йде на дитячий майданчик,

– цитує слова одного із активістів місцеве видання Galka.if.ua.

Черкаси

У Черкасах пам’ять вбитого Кирила вшанували представники місцевої громадської організації.

Вінниця

У Вінниці на страшну подію у Переяславі-Хмельницькому відреагував місцевий активіст. Він залишив маленького іграшкового зайчика під стінами відділу поліції та аркуш із написом «вбивці». Активіст пояснює – прийшов сам, аби не давати різним структурам привід піаритись на цій темі, пише VeжА.

Я впевнений, що вбивці відбудуться символічними покараннями. Поліція буде до останнього покривати своїх,

– каже він.

Запоріжжя

Понад півсотні людей зібралися під будівлею ГУ Нацполіції в Запорізькій області, пише Depo Запоріжжя. Туди принесли свічки, дитячі іграшки, квіти та вимагали покарання для усіх винних у вбивстві дитини. Також серед вимог – відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Фото depo.ua



Видання зазначає, що сталася суперечка між представниками "Нацдружин" й одним з учасників акції, яка стосувалася минулого конфлікту між ними та не мала стосунку до акції. Але після суперечки представники "Нацдружин", яких було близько 20, швидко залишили акцію.

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