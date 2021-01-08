У своєму будинку в Підмосков'ї помер відомий російський бізнесмен Андрій Трубніков. Він є творцем таких косметичних брендів, як Natura Siberica і "Рецепты бабушки Агафьи". Їхні продукти продаються і в Україні.

Трубніков помер на 62 році життя напередодні 7 січня. Про це повідомляє російське "РБК" з посиланням на коментар прессекретаря Трубнікова. До речі Помер Валерій Хлевінський – народний артист СРСР Що відомо про засновані Трубніковим бренди У 2002 році російський бізнесмен запустив бренд "Рецепти бабусі Агафії".

Через шість років з'явилася торгова марка "Натура Сіберіка".

У 2012 році Трубніков заснував роздрібну мережу Natura Siberica. До неї входять понад 55 торгових точок, розташованих по усьому світі, зокрема, й в Україні.

Під брендом Organic Shop працюють ще 39 магазинів.

Компаніями володіють Трубніков та члени його сім'ї.

За даними видання, сукупна виручка виробника косметики й ритейлера в 2019 році склала 14 мільярдів рублів.

У грудні цього року Андрій Трубніков перереєстрував "Рецепты бабушки Агафьи" і Natura Siberica на естонську компанію OU Good Design. Всього в ЄС він "перевів" 84 товарних знаки. Зверніть увагу! У четвер, 7 січня, помер Володимир Кисельов у Кременчуці, його серце раптово зупинилось. Точної причини смерті наразі не повідомляється. Йому було лише 64 роки.