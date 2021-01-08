Помер засновник відомого російського бренду косметики Андрій Трубніков
У своєму будинку в Підмосков'ї помер відомий російський бізнесмен Андрій Трубніков. Він є творцем таких косметичних брендів, як Natura Siberica і "Рецепты бабушки Агафьи". Їхні продукти продаються і в Україні.
Трубніков помер на 62 році життя напередодні 7 січня. Про це повідомляє російське "РБК" з посиланням на коментар прессекретаря Трубнікова.
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Що відомо про засновані Трубніковим бренди
- У 2002 році російський бізнесмен запустив бренд "Рецепти бабусі Агафії".
- Через шість років з'явилася торгова марка "Натура Сіберіка".
- У 2012 році Трубніков заснував роздрібну мережу Natura Siberica. До неї входять понад 55 торгових точок, розташованих по усьому світі, зокрема, й в Україні.
- Під брендом Organic Shop працюють ще 39 магазинів.
- Компаніями володіють Трубніков та члени його сім'ї.
- За даними видання, сукупна виручка виробника косметики й ритейлера в 2019 році склала 14 мільярдів рублів.
- У грудні цього року Андрій Трубніков перереєстрував "Рецепты бабушки Агафьи" і Natura Siberica на естонську компанію OU Good Design. Всього в ЄС він "перевів" 84 товарних знаки.
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