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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Попри заборону, в Києві запрацював ринок: як відреагували в КМДА

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      У Києві запрацював Печерський ринок, попри заборону: КМДА вже відреагувала / Фейсбук Ольги Черваокової

      Попри заборону у межах карантинних обмежень, у Києві на Печерському ринку відкрили продуктові ятки. КМДА, зі свого боку, звернулося до власників із вимогою припинити торгівлю.

      Що відомо про відкриття Печерського ринку

      Про роботу ринку у фейсбуці повідомила радник Комітету ВР з питань свободи слова Ольга Червакова. За її словами харчі на ятках були нічим не прикриті, продавці – без масок, а на зауваження людей про гігієну було чути нахабний тон.

      До теми Київ не відкриватиме ринків на час карантину

      Вона не розуміє, навіщо відривати ринок, коли поряд розміщується величезний супермаркет, "де все є, і дешевше, ніж на ринку".

      Також Червакова зауважила, що Печерський район є лідером у Києві за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. Тут зафіксували 32 хворих особи, а це третина від усіх інфікованих у столиці. Загалом у Києві на коронавірус захворіли 134 людини. 

      Реакція КМДА

      Заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак у фейсбуці наголосив, що ринки в Києві не повинні працювати.

      Роботу ринків у Києві на період карантину тимчасово припинено Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і може бути дозволено в разі внесення змін у рішення Комісії. Поки таких змін не має,
      – підкреслив він.

      Щодо вищезазначеної ситуації, додав Слончанк, то Департамент промисловості та розвитку підприємництва вже направив відповідний лист до райадміністрації Печерського району. Ті, зі свого боку, зобов’язані негайно вплинути на власників ринку.

      Зверніть увагу МОЗ назвало нові умови для роботи продуктових ринків під час карантину


      Допис Слончака про роботу Печерського ринку 

      До слова, у Львові поліція склала адмінпротоколи на керівництво двох міських ринків. Причина – недотримання режиму карантину, а саме кількості людей, які водночас можуть перебувати на території ринку.

      Штраф за таке становить:

      • для громадян – від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (17 – 34 тисячі гривень);
      • для посадовців – від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (34 – 170 тисяч гривень).

      Коронавірус в Україні: коротко

      • Станом на 1 квітня в Україні – 669 хворих на коронавірус, 17 із них померли. Найбільше хворих – у Києві та на Буковині. Також значно зросла кількість нових випадків на Черкащині.
      • Наразі усі області, окрім Миколаївської, мають випадки зараження COVID-19.
      • 12 березня в Україні запровадили карантин. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом уряд вніс корективи у це рішення. Карантин продовжили до 24 квітня.
      • Водночас, з 25 березня в Україні ввели режим надзвичайної ситуації.
      • Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби. Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      • Окрім того, від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежено міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.


      По всій Україні – надзвичайна ситуація / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: КМДА Торгівля Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Києва Новини України Новини політики
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