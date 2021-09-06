36-річна жінка порізала собі вени на руках та відкрила газ на кухні своєї квартири. Сталося це у багатоквартирному будинку на вулиці Свободи у Бердянську.

Важливо Українка вистрибнула з вікна італійської лікарні і не вижила

За деякий час у квартирі таки пролунав вибух. Він пошкодив вікна та двері, але, на щастя, ніхто не постраждав. Шокує те, що за дійством спостерігав її 6-річний син.

Жінку направили до Бердянського психоневрологічного диспансеру, а хлопчика після огляду у місцевій лікарні – до інтернату,

– повідомили у пресслужбі поліції.

Вулиця Свободи, де прогримів вибух: карта

Наразі розслідування інциденту триває. Правоохоронці розв'язують питання про відкриття кримінального провадження за статтею 115 з додатковою кваліфікацією "спроба самогубства".

Зауважимо, що наприкінці серпня у Дніпрі мати маленької дитини вчинила самогубство. Жінка вистрибнула з вікна 5 поверху.