Маркетологиня Марія Ципльонкова пояснила, що вони співпрацювали з модельєрами, які переконували, що існують діамантові тенденції. Був створений сервіс Персони з Голлівуду.

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"Він кожного тижня інформував 125 провідним виданням преси інформацію, яка зірка який діамант одягла цього тижня. Як це працює. Звичайна жінка гортає світську хроніку бачить це все і звертається до свого чоловіка автослюсаря: "Любий, я хочу так само", – додала фахівчиня з маркетингу.

Агітація за прикраси для хлопців

Ще одна фішка на яку De Beers не шкодувала грошей – інвестиції в нові покоління. За словами Марії Ципльонкової, вони націлились на дівчат до 18 років. Влаштовували лекції в школах про діаманти та про те, що чоловік має вам подарувати діаманти.

"Вчили хлопців, що діаманти – це прямопропорційний доказ вашого успіху в житті. Якщо дівчатам не дарують діамант на заручини, то це якесь "читерство" і це не вважається взагалі", – підкреслила маркетологиня.

Діаманти – чоловічий аксесуар теж

Маркетингові "штучки" NW Ayer принесли шалений успіх De Beers не лише в Штатах. У Японії рекламники змогли переформатувати весільні традиції загалом.

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Консервативні кола заохочували японську молодь до шаленого культурного спротиву. Проте діаманти завоювали й цей ринок. Американські рекламники добилися цього, подаючи діаманти як символ сучасності й технічного прогресу.

Хахідні моделі одягнуті по-західному,

– зауважила Ципльонкова.

Всього за 14 років, японські молодята відсунули на бік традиції Сінто й почали дарувати обручки з діамантами.

Ризикована гра з Радянським Союзом

Історія діамантів – це не тільки успіх і багатомільярдні прибутки. Це також сувора боротьба, таємні змови і велика політика.

У 1950 роках у Радянському Союзі відкрили багаті поклади алмазів у Сибіру. Конкуренція з радянськими діамантами загрожувала зниженням цін на ринку діамантів. Як втримати штучний ажіотаж на каміння, якщо його стає все більше на ринку.



Діаманти стали причиною світових конфліктів / Фото Unsplash

Тим більше якщо нові алмазні родовища розташовані на непідконтрольній й навіть ворожій території. De Beers вдалося стати над реаліями світового протистояння.

Зауважте! У цих умовах Роберт Оппенгеймер наважився на ризиковану гру. У 1960 році, в умовах холодної війни, шеф Де Бірс почав шукати вихід на радянські еліти.

Пропозиція проста. Опенгеймер поділиться одним із каналів збуту діамантів, якщо він отримає 90% від експорту нешліфованого каменя. Для "совєтів", які ніяк інакше не могли втиснути свої товари на полиці західного світу, це були золота можливість.

Дефекти як перевага

De Beers отримав важелі контролю за сибірськими діамантами. Ложкою дьогтю в цій бочці меду було те, що російські діаманти мали дефект.

Вони були дуже малесенькі. De Beers розповіли всьому світу, що тепер треба носити маленькі діамантики,

– наголосила маркетологиня.

На допомогу у запровадженні нової моди прийшли вже знайому рекламники і NW Ayer. Вони взялися міняти смаки потенційних клієнтів. У США запустили кампанію моделі "обручки вічності", яку можна було дарувати в подружжі.

Таке колечко складалося із багатьох дрібних камінчиків, які символізували вірність і постійність зв'язку. Так була розширена цільова аудиторія й тепер уже не лише дівчата на заручини отримували діамантову біжутерію.

Провалений обман з Австралією

Це коштовне каміння перетворилося на об'єкт прагнення жінок у кожному стані і будь-якого віку. Черговий виклик De Beers принесли 1970 роки. Нові поклади алмазів відкрили в Австралії.

Зверніть увагу! Їхня потенційна потужність до 50 мільйонів каратів у рік. Це набагато більше ніж обсяг каміння у 1981 році.

Опенгеймер вирішив знову піти вже випробуваним шляхом – і знайти потрібних людей серед австралійської еліти, щоб отримати контроль за нововідкритими шахтами.

Угоду розсекретили у ЗМІ

Цього разу деталі угоди потрапили в пресу. Звідки австралійці дізналися, що De Beers намагається купити їх алмазні родовища за ціну на 80% меншу ніж їх ринкова. Це викликало фурор в Австралії. За таких умов про завершення угоди не мовилось.

Алмази стали складовою конфліктів

Разом із тим імідж De Beers почала псувати критика. Компанія тісно співпрацювала з владою Південної Африки. У 1980 років апартеїд у країні засуджували по всьому світу.

У 1990 років на поверхню виходять нитки, які пов'язують картель із кривавими діамантами, камінням із районів охоплених війнами. На ринок вони потрапляли через канали De Beers, а гроші з їхнього продажу підживлювали конфлікти.

Підтримання повстанського руху на території Анголи стало можливим шляхом експлуатації алмазних копалень і у такий спосіб алмази стали ресурсом, який унеможливлював швидкий мир в Анголі. Олександр Мішин Політолог, африканіст

Алмази стали складовою конфліктів не лише в Анголі. "На території Сьєрра-Леоне наявні якісні алмази і диктатор сусідньої країни Чарльз Тейлор хотів їх викрасти. Він намагався запровадити там диктатури і контроль над діамантовими копальнями", – пояснив політолог.

У 2006 на екрани виходить фільм із Леонардо Дікапріо, що відкриває замкнуте коло жорстокості, яке оточує африканські діаманти. Сам актор показово жертвує великі суми грошей на розробку штучних діамантів.

Якщо порівняти природний камінь із синтетичним, то за хімічними і фізичним властивостям вони ідентичні. Різниця тільки у тім, що природний формувався у землі мільйони років, а штучний виростили впродовж декількох тижнів у лабораторних умовах. Дарія Вишнякова Гемологиня та експертка дорогоцінного каміння

Підозри щодо походження каміння, ослаблювали інтерес до природних діамантів, а відповідно били по кишені De Beers. До того ж на ринок поступало окрім лабораторного каміння все більше діамантів із канадських і австралійських шахт.

Як живе компанія сьогодні

Кроком для облагородження ринку коштовного каміння стала пропозиція De Beers створити так звані паспорти алмазів у Процесі Кімберлі – міжнародної угоди, що слідкує за чистотою каміння, яке потрапляє на ринок.

На сьогодні участь компанії на світовому ринку коштовного каміння зменшилася до 35%. Хоча у боротьбі за ринок компанія все ще "попереду всіх".

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De Beers офіційно відмовився від монополії на ринку діамантів. Проте боротьба за клієнтів продовжилася за вже перевіреними лекалами. Знову реклама та знову спроба сформувати смак і продати з блискучими камінцями причетність до чогось вищого.

Маркетологи пояснюють, що їхня кампанія 2021 року крутиться навколо слів Yes I do – англійського відповідника нашого весільного "так". Фраза скерована на міленіалів та зумерів. Цінності притаманні новому поколінню.

Там підкреслюються такі риси як індивідуальність, особливість та коштовність твого вибору, що ти можеш бути собою. Там є різні пари з різними гендерами. Це може спрацювати,

– припустила Ципльонкова.

Співпраця з росіянами

Зміна поколінь, звісно, відбивається на вподобаннях споживачів. На сьогодні De Beers ділить ринок коштовного каміння з кількома великими гравцями. Мовиться про такі компанії як:

Petra Diamonds (Південна Африка й Танзанія);

Dominion Diamond (Канада);

Rio Tinto (Австралія);

АЛРОСА (Росія).

Добувають алмази в основному в країнах Південної Африки, Росії, Австралії та Канаді. Інвестиційне каміння - це зазвичай природні, а тому і дорожчі діаманти.

Ексклюзивне каміння

Прикраси з камінчиками, які з'явились в лабораторіях, таки додадуть неповторного блиску образу. Проте продати їх дорожче, аніж купити навряд чи вдасться.

До речі, діаманти – не єдине каміння видобування і продаж якого контролюється монополіями. Наприкінці 1960 років XX століття біля підніжжя Кіліманджаро знайшли камінь із неповторним блакитно-пурпурним та фіалковим відтінком.

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Виявилося, що мінерал трапляється лише в Танзанії, у тисячу разів рідше ніж алмаз. Для того, щоб знайти 4 грами танзаніту треба переробити майже тонну породи.

Його видобуток цілком контролює уряд Танзанії. Робить це за прикладом компанії De Beers - регулюючи попит на це дорогоцінне каміння. Але це вже зовсім інша історія.