Всі великі будівельні проєкти реалізуються виключно через самопроголошеного президента Лукашенка. Про це в ефірі програми WTF розповів білоруський журналіст Зміцер Міцкевич.

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Лукашенко контролює чорний ринок Білорусі

Він зауважив також, що білоруський самопроголошений президент контролює весь наркотрафік в країні. Ця тема має незабаром набрати розголосу.

Схеми можна описувати довго. Але все зосереджене на те, аби прибуток отримував саме Лукашенко, його наближені люди,

– підкреслив журналіст.

Увесь чорний ринок контролюється владою і однією конкретною людиною. Зокрема мовиться про торгівлю людьми та зброєю – все проходить через одну людину. "Де не копнути всюди буде слід людей, підконтрольних Лукашенку", – пояснив Міцевич.

Повний випуск програми WTF за 29 червня: дивіться відео

Розслідування журналістів про статки диктатора

Опозиційний білоруський телеграм-канал NEXTA оприлюднив другу частину розслідування про Олександра Лукашенка 28 травня 2021 року. У "Золотому дні" мовиться про близьке оточення Лукашенка, яке збагачується замість народу.

Крім того, у фільмі пояснили тіньові схеми рідних та друзів білоруського диктатора. Йому вдалось зробити з Білорусі "країну-прокладку".