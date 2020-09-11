На першому відкритому аукціоні в Україні виставлять 25 виробництв. Заробити з цього планують щонайменше 2 мільярди гривень. Поборотися за спиртові заводи зможуть як вітчизняні, так і закордонні інвестори. Винятком є російські компанії. Все, аби залучити інвестиції в алкогольну галузь та отримати не один мільйон гривень податків до бюджету.

Спирт, який виробляють на державному українському підприємстві, купують великі приватні виробники. Вони перетворюють його на алкогольні напої, які і потрапляють на прилавки крамниць. Втім вже за тиждень все почне змінюватись, повідомляє 24 канал.

Цікаво Кабмін передав Фонду держмайна ще 200 об'єктів для приватизації

Державну монополію, яка роками була шаленим джерелом корупції, ліквідують. Фонд держмайна вже виставив на продаж 25 підприємств концерну Укрспирт. Тепер усіх їх зможе придбати будь-хто на відкритому аукціоні. Завдяки такому розпродажу Фонд планує поповнити казну на декілька мільярдів гривень.

Вони дійсно коливаються зараз, але оцінки, які озвучують експерти, це 2 мільярди гривень – стартова ціна. Але фінальна ціна в будь-якому випадку буде визначена на аукціоні,

– сказав заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейка.

Наповнення казни – це лише "верхівка айсбергу". Державна монополія на виробництво спирту завжди була тісно пов'язана з корупцією. За підрахунками експертів, через корупційні схеми, на яких в усі часи на підприємствах Укрспирту паразитували політики і різні посадовці, державний бюджет недоотримував до 10 мільярдів гривень на рік.

Найпримітивніша схема – державним спиртом банально торгували "наліво". Часом величезні лікеро-горілчані заводи виробляли спиртовмісні напої, при цьому вони ніколи офіційно не купували сировину у монополіста Укрспирту. Велика спиртова приватизація має усі ці схеми зруйнувати.