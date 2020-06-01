У випуску "Pro новини" за 1 червня – через стрілянину в Броварах поліція відреагувала кадровими перестановками. Звільнили голову поліції Вінниччини. Утім, звільненим ексголова був лише 2 дні. Його одразу офіційно призначили радником керівника Нацполіції. Схоже, відставки Авакова найближчим часом не відбудеться. Це питання не розглядали на засіданні "Слуг народу".

У випуску "Pro новини" на 24 каналі: У США спалахнули протести через вбивство поліцейськими афроамериканця.