В выпуске "Pro новости" 1 июня – на стрельбу в Броварах полиция отреагировала кадровыми перестановками. Уволили главу полиции Винницкой области. Впрочем, уволенным экс-глава был только 2 дня. Его сразу официально назначили советником руководителя Нацполиции. Похоже, отставка Авакова в ближайшее время не состоится. Это вопрос не рассматривали на заседании "Слуги народа".

В выпуске "Pro новости" на 24 канале: В США вспыхнули протесты из-за убийства полицейскими афроамериканца.