10:51
30 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Брудний папірчик долар. Тіматі на службі в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:43, 29 листопада
      Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 листопада
      Тандем Міноборони та забудовника: через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Блоги Повернись живим
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Повернись живим

      Про любовь, отчаяние и борьбу одновременно

      130
      Ирина срочно нуждается в помощи
      Ирина срочно нуждается в помощи

      32-летняя Ирина нуждается в помощи. Цена жизни более 20 300 долларов.

      Знакомьтесь, это  Ира, супруга одного из офицеров Сил специальных операций (ССО), который с первых дней войны находится на фронте. Он в ВСУ с 2001 года, но (из-за особенностей службы) нельзя называть подразделение, в котором служит военный, и нельзя рассказать про операции, в которых он участвовал, пишет на своей странице Facebook главред "Повернись живим".

      10 лет назад Ире поставили страшный диагноз  апластическая анемия. Она боролась, была стойкая ремиссия. Но больше года назад что-то пошло не так. Ире стало плохо, врачи развели руками: "Нужна срочная пересадка костного мозга".

      С помощью родных, друзей и товарищей по службе семья собрала нужную сумму. В МОЗ (есть соответствующий документ) Ире в помощи отказали. Операцию сделали в Турции, костный мозг не прижился. Месяцы в больнице, таблетки, палаты, слезы, боль. Вторая пересадка. Стало еще хуже. Опять таблетки, палаты, слезы и боль...

      Ире 32 года. Я пишу это и плачу, потому что знаю, как сложно собирать на помощь взрослым. Новый костный мозг, в итоге, прижился, но, чтобы не было повторного отторжения - необходима дорогостоящая реабилитация. Цена жизни  20 300 долларов + ежемесячные расходы на медикаменты (от 900 до 1500 долларов), обследования и перелет в клинику в Турции (1500 долларов).

      Документы и сканы чеков можно найти в группе на Facebook.

      ПриватБанк:
      4149 4991 0539 3431 Церанюк Ирина Степановна.
      5168 7573 3521 5226 Николин Степан Степанович (папа).

      Читайте также: Жінки теж можуть бути героями України

      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини України Здоров'я Публікації
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Как правильное инвестирование может изменить Донбасс
      сьогодні , 08:45 Как правильное инвестирование может изменить Донбасс
      Максим Єфімов 254
      Всі звірі рівні, але деякі рівніше: як "Блок Петра Порошенка" бореться за своїх суддів
      сьогодні , 08:00 Всі звірі рівні, але деякі рівніше: як "Блок Петра Порошенка" бореться за своїх суддів
      Ірина Шиба 402
      Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      26 листопада , 14:00 Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      Конфлікт у Азовському морі: як Україна опинилися у такій ситуації та чи могло бути інакше
      сьогодні , 07:02 Конфлікт у Азовському морі: як Україна опинилися у такій ситуації та чи могло бути інакше
      Віталій Дейнега 998
      Воєнний стан в Україні: що він означає
      29 листопада , 22:44 Воєнний стан в Україні: що він означає
      Олена Капустян 214570
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук