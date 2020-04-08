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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Продовжують ходити у ресторани, – українка розповіла про ставлення до карантину в Швеції

      - Читать новость на русском
      Стокгольм під час пандемії коронавірусу / / GettyImages

      Станом 8 квітня у Швеції зафіксували понад 8 тисяч випадків коронавірусу, померли майже 700 людей. Ситуація досить серйозна, але місцеві жителі поводяться спокійно.

      Загалом шведи повністю покладаються на владу і підтримують її. Про це 24 каналу розповіла українка Олена Пузіна, яка проживає у Стокгольмі.

      До теми Чому Швеція не вводить карантин: пояснення влади

      За її словами, більшість вважає, що ситуація не критична, медичні служби поки справляються, а якщо справи погіршаться, то влада введе жорсткіші обмеження.

      Є різні думки, переважно, шведи довіряють, а іноземці та мігранти критикують владу за такі недостатньо жорсткі обмеження. Вони збирають петиції, намагаються довести свою позицію,
      – зазначила Пузіна.

      Також українка розповіла, що у центрі стало менше людей, вони перемістились у свої спальні райони. Але й продовжують ходити у кав'ярні та ресторани, майже не дотримуються дистанції. Порад щодо карантину вони не дослухаються, проте підтримують політику влади.

      швеція
      Шведи живуть майже звичайним життям / Фото Forbes

      "Всі спокійні, продовжують жити своїм життям і паніки немає. Групи ризику більш обережні. Діти продовжують ходити у дитячі садки та школи, що теж негативно впливає на тенденцію розповсюдження вірусу," – повідомила Пузіна.

      Вона додала, що маски та антисептики подорожчали, але їх майже неможливо купити. Ними ніхто не користується, а у дитсадках взагалі заборонили одягати маски. Майже всі компанії працюють з дому, але це було рішенням самих роботодавців.

      Які обмеження ввела Швеція у зв'язку з коронавірусом?

      ► У Швеції не можна збиратися компаніями більше, ніж по 500 людей. За порушення карають штрафами та навіть ув'язненням на пів року.

      ► МЗС Швеції рекомендувало скасувати до 14 квітня всі туристичні поїздки за кордон. При цьому робочі поїздки за кордон не заборонені.

      ► Агентство з питань громадського здоров’я Швеції рекомендувало відмовитися від поїздок країною, які не є необхідними.

      ► Рекомендовано також максимально обмежити соціальні контакти людям віком понад 70 років та користуватися доставкою продуктів і ліків.

      ► Старші класи середньої школи та університети рекомендують перевести на дистанційне навчання. При цьому молодші класи і дитсадки продовжують працювати.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Швеція
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