Продовжують ходити у ресторани, – українка розповіла про ставлення до карантину в Швеції

Станом 8 квітня у Швеції зафіксували понад 8 тисяч випадків коронавірусу, померли майже 700 людей. Ситуація досить серйозна, але місцеві жителі поводяться спокійно.

Загалом шведи повністю покладаються на владу і підтримують її. Про це 24 каналу розповіла українка Олена Пузіна, яка проживає у Стокгольмі.

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За її словами, більшість вважає, що ситуація не критична, медичні служби поки справляються, а якщо справи погіршаться, то влада введе жорсткіші обмеження.

Є різні думки, переважно, шведи довіряють, а іноземці та мігранти критикують владу за такі недостатньо жорсткі обмеження. Вони збирають петиції, намагаються довести свою позицію,

– зазначила Пузіна.

Також українка розповіла, що у центрі стало менше людей, вони перемістились у свої спальні райони. Але й продовжують ходити у кав'ярні та ресторани, майже не дотримуються дистанції. Порад щодо карантину вони не дослухаються, проте підтримують політику влади.



Шведи живуть майже звичайним життям / Фото Forbes

"Всі спокійні, продовжують жити своїм життям і паніки немає. Групи ризику більш обережні. Діти продовжують ходити у дитячі садки та школи, що теж негативно впливає на тенденцію розповсюдження вірусу," – повідомила Пузіна.

Вона додала, що маски та антисептики подорожчали, але їх майже неможливо купити. Ними ніхто не користується, а у дитсадках взагалі заборонили одягати маски. Майже всі компанії працюють з дому, але це було рішенням самих роботодавців.

Які обмеження ввела Швеція у зв'язку з коронавірусом?

► У Швеції не можна збиратися компаніями більше, ніж по 500 людей. За порушення карають штрафами та навіть ув'язненням на пів року.



► МЗС Швеції рекомендувало скасувати до 14 квітня всі туристичні поїздки за кордон. При цьому робочі поїздки за кордон не заборонені.



► Агентство з питань громадського здоров’я Швеції рекомендувало відмовитися від поїздок країною, які не є необхідними.



► Рекомендовано також максимально обмежити соціальні контакти людям віком понад 70 років та користуватися доставкою продуктів і ліків.



► Старші класи середньої школи та університети рекомендують перевести на дистанційне навчання. При цьому молодші класи і дитсадки продовжують працювати.