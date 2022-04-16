Про це повідомив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Лещенко також нагадав, що десь місяць тому росіяни на своїх державних офіційних ресурсах заявляли, що виявили в Маріуполі лабораторію, де виготовляли "бойові наркотики".

Тепер вони кажуть, що, начебто, американці "накачують" бійців ЗСУ наркотиками, що вони були більш стійкими та не відчували болю,

– розповів радник глави ОП.

За його словами, при цьому пропагандисти проводять паралель з Третій Рейхом та кажуть, що там також було використання наркотиків.

"Українські ЗСУ не виготовляють та не споживають жодних наркотичних засобів для підтримки бойового духу. Вірте лише офіційним ЗМІ та ЗСУ", – додав Лещенко.

До слова, Російські пропагандисти дуже люблять маніпулювати та використовувати фейки. Стало відомо, що вони готують новий діпфейк з Зеленським, де він нібито говоритиме про Маріуполь. Деталі – читайте у статті.

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