У САП запевняють, що проти мера Одеси Геннадія Труханова не закрили жодного кримінального провадження, які розслідує НАБУ під їх керівництвом. Водночас, найрезонансніша справа заводу "Краян" перебуває в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Про це очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів під час брифінгу, передає 24 канал.

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Річ у тім, що Одеський суд раніше ухвалив виправдувальний вирок у справі заводу "Краян". Як зазначив Холодницький, ще у 2019 році були активні спроби сторони захисту заслухати цю справу в Апеляційному суді Одеської області й таким чином посилити цей вирок.

"Цього їм зробити не вдалося – наразі справа перебуває в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Як мені доповідають прокурори, там уже дійшли до дебатів, і я думаю, що у вересні ми вже побачимо рішення Апеляційної палати ВАКС: задовольнять чи ні нашу апеляційну скаргу", – пояснив очільник САП.

Справа "Краян" і Труханов: коротко

Мера Одеси Геннадія Труханова затримали 14 лютого 2018 року в аеропорту "Бориспіль". Цього ж дня затримали його поплічника, заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

Труханова підозрювали у зловживанні службовим становищем у справі придбання заводу "Краян" за 185 мільйонів гривень.

Тоді мера Одеси відпустили на поруки. У липні 2018 року він подав позов до ЄСПЛ через його затримання детективами НАБУ.

Труханов не визнає своєї провини та не був відсторонений від посади.

За 7 місяців судді рекордно швидкими темпами розглянули 215 сторінок обвинувального акту, дослідили 67 томів письмових доказів і допитали близько 100 свідків сторони обвинувачення.

9 липня 2019 року Малиновський райсуд Одеси виніс виправдальний вирок Труханову.

Втім, прокурори САП запевнили, що подали апеляцію в Антикорупційний суд.

Водночас, він додав, що це ж стосується й інших справ проти мера Одеси.

Щодо інших справ: є кілька справ і стосовно недекларування, які перебувають у судах, і були оголошені підозри. Слідство триває, жодна з цих справ не закрита,

– наголосив Холодницький.

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