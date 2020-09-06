Невиліковно хворий Ален Кок мав намір провести стрім своїх останніх днів через те, що йому відмовили в евтаназії. Проте у Facebook повідомили, що трансляцію смерті заблокують.

Представники соціальної мережі зазначили, що не дозволять чоловікові вести трансляцію, бо це підпадає під критерій демонстрації самогубства, яка заборонена компанією. Про це повідомило видання BBC.

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"Попри те, що ми поважаємо рішення [Кока] про те, щоб привернути увагу до цього складного питання, після рекомендацій експертів ми вжили заходів для запобігання прямому ефіру в акаунті Алена", — пояснили у Facebook.

Хто такий Ален Кок

У 23 роки чоловікові поставили невиліковний діагноз. Лікарі пророкували декілька тижнів життя, проте Алену Коку вдалося ще три десятки.

У 1993 році в Європейському суді з прав людини, сидячи на інвалідному візку, розповідав про право людини померти з гідністю. У 2008 році виступав в ООН, де закликав покращити становище людей з інвалідністю та нагадував про право смерті.

Такі подорожі не пройшли для Алена Кока без наслідків. Після останні двох поїздок у чоловіка було 5 інфарктів, 7 інсультів та 8 операцій.

Що відомо про стрім на Facebook

Алан Кок звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з "проханням гідно закінчити життя", тобто дозволити евтаназію.

Чоловіку відмовили, тому він вирішив перестати їсти та приймати ліки, щоб померти. Останні дні свого життя захотів транслювати у Facebook. Кок прагнув, аби влада дозволила людям обирати як їм померти.

Чому у Франції відмовили Коку

В країні евтаназія є незаконною, натомість лікарям дозволяють тримати невиліковно хворих під наркозом до самої смерті.

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Проте пацієнти можуть відмовитися від медичної допомоги та їжі, що вважатиметься суїцидом. Відповідно до французьких законів, покарань за самогубство немає.