Псевдонауковець Кива, кулаки Тищенка і витівки Лероса: найгучніші "зашквари" 2021 року

Минулий 2021 рік є періодом ганебних витівок від політиків. Вони, як в принципі, і у минулі роки, бились, сварились й дивували новими вибриками.

Найбільше галасу, напевно, наробили "слуги народу". Антирекорди фракції встановив Микола Тищенко. Наприклад, він посварився з колегою через екран смартфона.

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Тищенко встановив антирекорд

Микола Тищенко та Олександр Куницький "почубилися" у Верховній Раді. Вони почали один одного ображати та знімати на телефони.

Сутичка Тищенка і Куницького: дивіться відео



У 2021 році Тищенко чимало махав кулаками. Він виносив Гео Лероса з трибуни Верховної Ради. Окрім цього, побився з одіозним Іллею Кивою.

Ціни на продукти: версія Тищенка

Найбільше галасу наробило відео, де нардеп розповідає, які наразі ціни на продукти. Він заявив, що кілограм сала коштує від 50 до 100 гривень, а гречка – 12 гривень за кілограм.

Тищенко не знає, скільки коштують продукти: дивіться відео

Середній палець Гео Лероса

Не менше вибрикувалися і ті, з ким бився Тищенко. Наприклад, "ексслуга" Гео Лерос під час своєї промови показав середній палець президентові і всій країні. Через це нардепові оголосили про підозру. Йому загрожує штраф або позбавлення волі.

Кива "запалив", як міг

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива "запалював" по-своєму. Він в роковини загибелі Степана Бандери проголосив себе "лідером антифашистського руху".

Влаштував стрілянину з автомата у публічному місці і опублікував це у соцмережі. Стріляв Кива не тільки у повітря, а й у портрети Степана Бандери.

Кива обстріляв портрет Бандери: дивіться відео

Кива – кандидат наук

За такими "витівкивами" відкрили кримінальні провадження. Та найбільшого галасу наробила новина про те, що нардеп нібито отримав ступінь науковця – кандидата наук.

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Люди в соцмережах бойкотували. Один із львівських кандидатів наук написав, що спалив свій диплом. Інший дописувач відмовився далі вчитись.

Розслідування Bihus.Info: дивіться відео



Журналісти дізнались, що нардеп додав до своєї дисертації фальшиві довідки. Та згодом ЗМІ написали, що його позбавили звання кандидата наук.

В Міністерстві освіти та науки сказали, що Кива і зовсім не отримував жодного ступеня. Зате прізвисько "наукивець" за Кивою закріпилось, схоже, надовго.

Третьякова – у списку сороміцтв

У список сороміцтв потрапила ще одна одіозна особа – нардепка Галина Третьякова. Не встигли всі забути про її "дітей низької якості", як та знову вляпалася із фразою про колегу Антона Полякова.

Антиолігархічний виступ Тимошенко

Він пішов з життя 8 жовтня . Йому стало погано під час поїздки в таксі.

Розсмішити людей змогла і українська політикиня Юлія Тимошенко. Через свій антиолігархічний виступ вона зірвала сміх і овації в Раді.

Радянська пісня Рабіновича

Вадим Рабінович з трибуни Верховної Ради заспівав радянську пісню "Вставай, страна огромная" часів Другої світової війни, як реакцію на владне голосування.

Рабінович виступив в Раді: дивіться відео



Від таких "коників" навіть не витримав пульт у Верховній Раді. Він згорів на роботі.

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Скандали бізнесменів

Проте не тільки політики потрапляли в скандали, а ще й бізнесмени. Галасу наробив керівник "Укрексімбанку" Євген Мецгер. Журналісти "Схем" прийшли до нього на інтерв'ю.

Деякі запитання Мецгеру не сподобались. Інтерв'ю він перервав, а свого охоронця попросив, щоб той "вирубив" оператора.

Відео з камер охоронці видалили, але журналістам вдалось його відновити. Тож після оприлюднення матеріалу, "витерся в нуль" вже сам Мецгер. Його змусили подати у відставку. А банк оголосив конкурс на посаду нового керівника.

Відзначилися представники місцевої влади

Відзначилися у 2021 році і представники місцевої влади. Мер Чернігова під час засідання міськради назвав "фігнею" прагнення України вступити в Організацій Північноатлантичного договору.

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Нові перли Кличка

Тривалий час Віталій Кличко не радував нас своїми перлами. Аж як наприкінці 2021 року "добив" громаду – пообіцяв посипати вулиці столиці снігом – щиро і рясно.

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Все тече, все змінюється, але, як показують українські реалії, політичні "коники" завжди залишаються стабільними. Сподіватись, що владноможні не робитимуть витівки у 2022 році, а нарешті візьмуться за працю – схоже, намарно. Тож запасаємося попкорном і очікуємо чергових вибриків.