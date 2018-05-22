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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Психолог розповіла, чим загрожує виховання українців у неповних родинах

93 Читать новость на русском
Виховання дітей
Виховання дітей / 5.ua

Психологи б'ють на сполох, адже в Україні зростає ціле покоління українців, вихованих у неповних родинах, де немає або батька, або матері, або ж їх обох.

Це загрожує складною ситуацією в українському суспільстві вже через 10-15 років. Про таке йдеться у програмі "Особливий погляд" на "5 каналі".

Як відзначає член Європейської професійної психотерапевтичної ліги Наталія Кухтіна, причиною такої ситуації є практика трудової міграції за кордоном, коли дитина залишається на піклуванні одного з батьків або зовсім одна.

Через це в дітей формується дуже багато психологічних проблем і труднощів: комплекс покинутої людини, почуття провини і багато іншого.

"Почуття образи, почуття страху, почуття покинутості в цієї дитини. Діти починають страждати шлунково-кишковими захворюваннями. Вони просто не можуть перетравити ту ситуацію, в якій перебувають. Застудні захворювання – вони просто не виходять із цих застуд. Вони без кінця кашляють", – каже психолог.

Зважаючи на такий стан речей, вже за 10-15 років Україна може зіткнутися з масовим явищем – не здатністю громадян створювати сім'ї.

"Вони (діти – ред.) Виростають з почуттям несвідомої помсти. І вони переносять ось ці свої нереалізовані, непрожиті почуття з мамою і татом, на інших людей. І не можуть вибудувати продуктивні гендерні відносини – між чоловіком та жінкою, вони не здатні побудувати сім'ю", – наголошує член Європейської професійної психотерапевтичної ліги.

Європейські психологи радять: потерпілим від трудової міграції дітям та їх батькам необхідна психологічна реабілітація.

Теги: Діти Психологія
Джерело: 24 Канал
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