Путін провів засідання Ради безпеки: говорили про Україну

Очільник Кремля зібрав на оперативну нараду постійних членів Ради безпеки Росії. Високопосадовці держави-агресорки обговорювали Україну та "гарантії безпеки".

Нарада відбулася 19 лютого у форматі відеоконференції. У ній взяли участь постійні члени Ради безпеки Росії, зокрема – представники силових відомств.

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Згадували про ситуацію навколо України

У Кремлі повідомили, що під час наради обговорювали, зокрема, ситуацію навколо України. Там цинічно зауважили, що це робили "з акцентом на напруженість, яка провокується ззовні".

Напередодні у Москві заявили про завершення низки військових навчань. Там стверджують, що вивозять бойову техніку з-під кордонів нашої держави.

Втім, в українському Міноборони відведення військ заперечили. Попри це, наголосив Олексій Резніков, загроза нового вторгнення – невелика.

Що ще обговорювали з Путіним

Крім цього, російський президент розповів учасниками наради про низку міжнародних зустрічей та дзвінків, які провів напередодні. Мовиться, зокрема, про перемовини з німецьким канцлером Олафом Шольцом, французьким президентом Еммануелем Макроном та американським лідером Джо Байденом.

Також на онлайн-зустрічі з Путіним чиновники спілкувалися й про "гарантії безпеки" для Росії.

Напередодні Росія відреагувала на відповідь США щодо "гарантій безпеки". Там очікувано скаржаться, що їхні пропозиції нібито проігнорували й розкидаються звинуваченнями у бік Заходу.

Ба більше, Москва відкрито пригрозила "заходами військово-технічного характеру", якщо Вашингтон не піде на її вимоги. Зокрема – щодо невступу України до НАТО.

Як наголосив речник російського президента Дмитро Пєсков, головною темою зустрічі став "розвиток високотехнологічних галузей вітчизняної промисловості".

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