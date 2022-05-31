Путін віддав наказ захопити Луганську область до 1 червня, Донецьку – до 1 липня

Президент Росії Володимир Путін поставив завдання перед російськими військовими вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Відповідно до планів Кремля, першою повинна бути захоплена Луганщина.

Військове керівництво Росії поставило ціль окупувати Донеччину до 1 липня

Джерела 24 каналу у спецслужбах повідомили, що вище військове керівництво Росії поставило ціль до 1 червня захопити всю територію Луганської області.

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25 травня стало відомо, що російським загарбникам вдалося окупувати 95% території Луганщини. Відповідні дані озвучив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Наразі Росія зосередила усі сили на тому, щоб захопити Сєвєродонецьк, який тимчасово став обласним центром Луганщини. На території міста тривають вуличні бої. 30 травня військам агресора вдалося частково прорвати оборону ЗСУ та пройти вглиб Сєвєродонецька.

Ситуація із Донеччиною для росіян набагато складніша, аніж у Луганській області. Джерела 24 каналу у спецслужбах повідомили, що військове керівництво Росії поставило ціль окупувати всю Донецьку область до 1 липня.

Відтак Росія відмовилася від одночасного захоплення всієї території Донбасу.

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Як відомо, збройні сили Росії проводять наступ і захоплення Запоріжжя. Російський диктатор Путін нещодавно підписав указ про спрощену процедуру видачі паспортів жителям Херсонської та Запорізької областей. Мета цього кроку, як наголосили у спецслужбах, захопити якомога більше українських територій.

Що ще відомо про ситуацію на Донеччині та Луганщині

У Донецькій області російським окупантам вдалося захопити місто Світлодарськ. Також 30 травня радник глави Офісу Президента Олексій Арестович інформував, що Лиман у Донецькій області, ймовірно, під контролем російських військових.

Нещодавно в американському Інституті вивчення війни заявили, що Росія, схоже, відмовилася від наміру оточити Збройні Сили України на Сході. Натомість російські сили намагаються створити три "котли" для українських воїнів.

У ніч проти 31 травня війська агресора вдарили по Слов'янську, через що загинуло троє людей. Окрім того, через обстріл Бахмутського району стався витік аміаку, однак загрози населеним пунктам немає.

У Генштабі ЗСУ 31 травня повідомили, що російські війська без успіху штурмують Золоте, Комишуваху, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Запеклі бої тривають досі. На Лиманському напрямку, як наголосили у Генштабі ЗСУ, ворог зазнав втрат і відступив.

Повідомляється про активні бої на Сєвєродонецькому напрямку, де окупанти також штурмують Тошківку.

Разом з тим, далеко не всі російські військові хочуть брати участь у бойових діях під Сєвєродонецьком. Деякі окупанти погоджуються, щоб їм прострілили ноги, аби тільки не брати участь у бойових діях.

Російські військові під Сєверодонецьком домовляються з товаришами по службі і під час бойових дій стріляють один одному в ноги та потрапляють до госпіталю.

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