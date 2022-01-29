Путіну не дозволять більше зробити жодного кроку, – Цимбалюк

Володимир Путін нарощує агресію проти України та ще більше псує відносини із Заходом. Однак далі глава Кремля не рухатиметься.

Адже Росію "обклали" зі всіх сторін. Про це в ефірі 24 каналу розповів єдиний український журналіст, акредитований в Росії, Роман Цимбалюк.

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Піде так далеко, поки дозволять

"Він (Путін – 24 канал) піде так далеко, наскільки йому дозволять. Однак йому не дозволять більше зробити жодного кроку", – наголосив Цимбалюк.

Звісно, за словами журналіста, в Росії є "кретини", яким потрібно відповісти. Серед них, наприклад, політик Володимир Жиріновський, який в ефірі на багатотисячну масу російських глядачів заговорив, що потрібне нове 9 травня 1945 року.

Інші останні скандальні заяви Жиріновського

Скандальний політик заговорив про "возз'єднання історичних земель Росії". Говорити про це він почав на тлі законопроєкту про спрощене надання російського громадянства, який Путін вніс до держдуми.

Наприкінці 2021 року Жиріновський закликав "бомбити" Україну та Європейський Союз в новорічну ніч.

Депутат держдуми заявляв, що нашу державу треба виключити із Організації Об'єднаних Націй.

Окрім цього, Жиріновський пообіцяв 10 мільйонів рублів тому, хто встромить прапор Росії над Києвом.

Жиріновський і раніше позитивно висловлювався щодо 9 травня. У жовтні 2021 року він заявив, що потрібно закликати молодь любити цей день. Це станеться, мовляв, тоді, коли "люди стануть грамотнішими".

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"Коли я про це думаю, то ставлю запитання: "Росіяни, ви ж точно не кретини? Я прожив у вашій країні 13 років". Основна маса людей в цій державі – абсолютно адекватні", – зауважив журналіст.

"Сюрпризи" світу для Росії: останні новини

Європейський Союз разом із Великою Британією та США почали розроблять проти держави-агресорки санкції. Вони вдарять по економіці країни.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зауважила, що Європа працює над обмеженнями для глави Кремля та його оточення, але непублічно.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель обговорили санкції проти Росії.

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