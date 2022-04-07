20-річна дівчина розповіла, що у Мозирі ввечері поверталась додому після зустрічі з друзями. Тоді ж проігнорувала "увагу" п'яних росіян, які натомість схопили дівчину та затягнули в авто.

Важливо Росіяни ґвалтували українських жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку, – Венедіктова

П'яні російські військові зґвалтували білоруску

Вони сказали, якщо я буду кричати – вони мене уб'ють. Я не знала, куди вони мене везуть, адже всю дорогу вони мене тримали за волосся головою вниз,

– плачучи, розповіла дівчина.

На прохання відпустити її росіяни відповіли тільки, мовляв, "не хотіла знайомитись по-хорошому, буде по-поганому".

Дівчина каже, що не може згадувати, як росіяни її ґвалтували. Їх було троє, там був автомат, вони їхали у вантажівці.

Після цього росіяни вкрали в неї гроші, сережки. Потім вони викинули дівчину з автомобіля.

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Ночами дівчина прокидається від жахів, проте в поліцію не повідомила. Вона розповіла, що росіяни бачили її студентський квиток і сказали, мовляв, якщо комусь поскаржиться, то вони її знайдуть та вб'ють.

"А білоруси мовчать, поки їхній нелегітимний, вусатий тарган здав країну в окупацію росії для війни з Україною. Ганьба", – мовиться у повідомленні в телеграмі.

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