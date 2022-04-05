Росіяни ґвалтували українських жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку

Щоб допомогти постраждалим, правоохоронці спільно з іншими державними органами та громадським сектором вже почали обговорення цієї проблеми. Про це розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова 5 квітня.

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Часто жертви не хочуть зізнаватись

За словами глави Генпрокуратури, про факти такої наруги буквально кричать соцмережі. Правоохоронці переважно дізнаються про такі випадки із відкритих джерел або від третіх осіб. Але часто люди, які стали жертвами сексуального насилля, не говорять про це.

Це їхній вибір. І це зрозуміло: страх, біль, відчай, тотальна недовіра до всіх. Російські військовослужбовці здійснювали сексуальне насилля відносно українських жінок і чоловіків, дітей і людей похилого віку,

– сказала Ірина Венедіктова

Вона додала, що в прокуратури є міжнародні протоколи розслідування таких воєнних злочинів. Також правоохоронці проводять експертизу всіх вбитих жінок, щоб знати, чи були вони жертвами зґвалтувань.



Нарада, на якій обговорювали цю проблему / Фото з фейсбуку Генпрокуратури

Напрацьовують механізм допомоги

Очільниця Генеральної прокуратури акцентувала на тому, що вже йде напрацьовання дієвого алгоритму допомоги жертвам. Мовиться про фізичну допомогу, а також моральну та юридичну підтримку.

До цього вже залучили громадські організації. Вони в цьому дуже допоможуть, бо саме їм часто довіряються потерпілі. Про це свідчить практика протидії домашньому насиллю.

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