У Харківській області посеред ночі 2 вересня п'яний старший експерт-консультант СБУ в нічному клубі почав стріляти у відвідувачів. Після трьох пострілів "правоохоронців" 30-річний чоловік отримав кілька кульових поранень.

Досудове розслідування через стрілянину за участі співробітника СБУ розпочало Державне бюро розслідувань.

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"Правоохоронець" дістав травматичний пістолет Макарова близько 4 години ранку 2 вересня й тричі вистрілив в іншого відвідувача. Тоді персонал закладу викликав поліцію.

На місці події провели огляд і знайшли пістолет, два магазини, 13 набоїв з гумовою кулею і три гільзи від патронів. Оскільки підозрюваний був співробітником СБУ, справу передали ДБР.

Працівника спецслужби підозрюють у хуліганстві, вчиненому із застосуванням зброї. За це йому загрожує від 3 до 7 років за ґратами.

Стрілянина на Харківщині за участі співробітника СБУ: дивіться фото