На засіданні 22 вересня народні депутати проголосували за проєкти постанов про призначення позачергових виборів одразу у кількох населених пунктах.

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Зокрема, 31 жовтня 2021 року пройдуть позачергові вибори

  • Покровського сільського голови Нікопольського району Дніпропетровської області;
  • Степівського сільського голови Миколаївського району Миколаївської області;
  • Добропільського міського голови Покровського району Донецької області.

А 27 березня 2020 року відбудуться вибори

  • Новогуйвинського селищного голови Житомирського району Житомирської області;
  • Озернянського сільського голови Тернопільського району Тернопільської області.