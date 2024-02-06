Про це повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський, який ініціював відповідний законопроєкт.

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Головна мета закону – ліквідація зайвих бюрократичних перепон для людей, які хочуть побудувати в Україні новий завод або інший промисловий чи енергетичний об'єкт. Замість 1 – 3 років отримання всіх необхідних дозволів займатиме не більше 1,5 місяця.

Закон скасовує необхідність обов'язкового розроблення містобудівної документації та документації із землеустрою для зміни цільового призначення землі з сільськогосподарської на промислову. Зміна цільового призначення землі відбуватиметься на підставі висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури місцевої ради щодо можливості розміщення запланованого об'єкта.

Спрощена процедура застосовуватиметься за межами населених пунктів і лише там, де відсутня розроблена містобудівна документація. Поширюватиметься на визначений законом перелік об'єктів промисловості та енергетики. Діятиме впродовж воєнного стану та 5 років по його закінченню.

Прибираються можливості для чиновників регіонального рівня пускати підприємця, який не хоче платити хабарів, "по великому колу" збирання довідок. Цього багатомільярдного ринку "подяк у конвертах" більше не буде. Звичайно, і зараз, коли йде війна, і після Перемоги Україна просто не може собі дозволити відлякувати промислових інвесторів складними та довгими процедурами. Навпаки, кожен, хто вміє будувати заводи, має отримати від держави максимальне сприяння,

– відзначив Дмитро Кисилевський.

Аналогічний спрощений механізм вже діє в Україні з середини 2022 року для релокованих підприємств, мультимодальних терміналів, портів на Дунаї, житла для ВПО, інженерно-комунікаційних мереж, об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури. Тепер його розширили на об'єкти промисловості та енергетики.

Законопроєкт №9627 є одним з елементів Плану розвитку переробної промисловості в Україні.