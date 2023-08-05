Гатили "Кинджалами", цілились по Старокостянтинову: що відомо про ракетну атаку росіян 5 серпня

Ввечері 5 серпня по всій території України пролунала тривога, після чого стало відомо, що окупанти випустили крилаті ракети. Ймовірно, ворог цілився саме по Старокостянтинову на Хмельниччині, оскільки там розташована авіабаза.

Зазначимо, що перші сигнали тривога почали лунати близько 18:00. Уся Україна стала червоною через пів години. Відбої почали лунати близько 19:42. Які ракети випускали загарбники, куди вони летіли та що загалом відомо про цю атаку, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Головна ціль – Старокостянтинів

Після того оголошення ракетної небезпеки у Повітряних силах констатували, що загроза насамперед існує для жителів таких областей:

Київська;

Житомирська;

Чернігівська;

Вінницька;

Черкаська;

Кіровоградська;

Сумська.

Згодом до цих регіонів додалися ще Кіровоградська та Хмельницька області. Власне, близько 18:50 у ЗСУ зазначили, що ворог цілиться саме по Старокостянтинову, що на Хмельниччині. Очевидно тому, що там розташований аеродром, який від початку повномасштабного вторгнення не дає спокою росіянам.

Можливий напрямок – Старокостянтинів! Залишайтесь в укритті,

– писали тоді в Повітряних силах.

Про вибухи в регіоні інформували в телеграм-каналі Хмельницької ОВА. Вони пролунали двічі:

близько 19:10;

близько 19:25.

Вибухи чули також в Запоріжжі

Близько 18:15 місцеві чули вибухи в Запоріжжі. Згодом голова ОВА Юрій Малашко проінформував, що загарбники здійснили чергову атаку по обласному центру, а саме – по околицях Запоріжжя.

Фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання. Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються,

– йдеться у повідомленні за 19:43.

Запускали "Кинджали" і "Калібри"

Спершу була інформація від офіційних джерел про те, що Росія здійснила пуск аеробалістичної ракети типу "Кинджал" з району міста Тамбова, що є адміністративним центром однойменної області.

Де розташований Тамбов: дивіться на карті від Google maps

Через певний час в Повітряних силах повідомили, що окупанти здійснили повторний пуск "Кинджалів", однак з території Білорусі. Це може свідчити про те, що президент Росії Владімір Путін дав вказівку знову розмістити на території цієї держави винищувачі МіГ-31К.

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Водночас у мережі почали жартувати, що президент країни-посіпаки Кремля Алєксандр Лукашенко "протримався" як середньостатистична картоплина у підвалі. Власне, майже рік не було пусків ракет з Білорусі.

Реакція України

Одними з перших відреагували на ракетний обстріл у Міноборони нашої держави. "У цю гру можуть грати двоє", – лаконічно констатували в оборонному відомстві. Про що саме йдеться – не дуже зрозуміло, однак варто сказати, що під час тривоги в нашій державі росіяни чули вибухи у трьох областях своєї терористичної країни.

Також були повідомлення від ЗСУ, що росіяни запустили ракети типу "Калібр" по нашій державі. Очевидно, з акваторії Чорного моря.

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