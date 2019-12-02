РФ привезла на форум ООН колаборанта з Криму: як цьому протистояли українські дипломати – відео

Українські дипломати протистояли російській дезінформації щодо Криму, яку окупанти намагалися поширити на міжнародній площадці. Слово увесь час брав російський колаборант із Криму Руслан Бальбек.

Втім, українська сторона невтомно повторювала: він не має права бути на форумі з питань нацменшин ООН та представляти анексований півострів. Відеозвіт, на якому видно палкі суперечки делегацій оприлюднили на фейсбук-сторінці українського представництва в Женеві.

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Зважаючи на суспільний резонанс та не завжди достовірну інтерпретацію подій навколо нещодавнього Форуму ООН з питань меншин у Женеві, пропонуємо розставити всі крапки над "і". Ця далеко неповна добірка ключових епізодів дає уявлення про роботу представників нашої держави, яким на щоденній основі доводиться безпосередньо протистояти російській дезінформації,

– мовиться у дописі.

У ролику можна побачити, як український дипломат заявляє про жалюгідний стан освіти українською і кримськотатарською мовами на окупованому півострові. Окрім того, він звертається з вимогою позбавити слова незаконно обраного до Держдуми РФ від Криму Руслана Бальбека та інших колаборантів і російських пропагандистів.

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Українська і російська делегації сперечаються на форумі ООН з питань нацменшин: відео

Хто такий Руслан Бальбек та чому він представляє в ООН "російський Крим"? Колаборант із Криму, проросійський політик. До окупації півострова Росією був помічником народного депутата від "Партії Регіонів" Дмитра Шенцева. Виступав з критикою Меджлісу кримськотатарського народу та їх лідерів. Звинувачував Меджліс у зв'язках з американським сенатором Джоном Маккейном.



З квітня 2014-го став членом провладної у РФ партії "Єдина Росія". 18 вересня 2016 року обраний депутатом Держдуми Росії 8 скликання.



Критикує політику України, США і Заходу загалом. Вважає, що дії Києва спрямовані на "роз'єднання українського народу і культурної єдності євразійського простору".