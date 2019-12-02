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      РФ привезла на форум ООН колаборанта з Криму: як цьому протистояли українські дипломати – відео

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      Україна продовжує спростовувати російські фейки на міжнародних майданчиках / Getty images

      Українські дипломати протистояли російській дезінформації щодо Криму, яку окупанти намагалися поширити на міжнародній площадці. Слово увесь час брав російський колаборант із Криму Руслан Бальбек.

      Втім, українська сторона невтомно повторювала: він не має права бути на форумі з питань нацменшин ООН та представляти анексований півострів. Відеозвіт, на якому видно палкі суперечки делегацій оприлюднили на фейсбук-сторінці українського представництва в Женеві.

      До теми: Росія привезла на форум ООН кримського колаборанта: як реагують в Україні

      Зважаючи на суспільний резонанс та не завжди достовірну інтерпретацію подій навколо нещодавнього Форуму ООН з питань меншин у Женеві, пропонуємо розставити всі крапки над "і". Ця далеко неповна добірка ключових епізодів дає уявлення про роботу представників нашої держави, яким на щоденній основі доводиться безпосередньо протистояти російській дезінформації,
      – мовиться у дописі.

      У ролику можна побачити, як український дипломат заявляє про жалюгідний стан освіти українською і кримськотатарською мовами на окупованому півострові. Окрім того, він звертається з вимогою позбавити слова незаконно обраного до Держдуми РФ від Криму Руслана Бальбека та інших колаборантів і російських пропагандистів.

      Цікаво: В ООН поставили на місце російського колаборанта з Криму

      Українська і російська делегації сперечаються на форумі ООН з питань нацменшин: відео

      Хто такий Руслан Бальбек та чому він представляє в ООН "російський Крим"? Колаборант із Криму, проросійський політик. До окупації півострова Росією був помічником народного депутата від "Партії Регіонів" Дмитра Шенцева. Виступав з критикою Меджлісу кримськотатарського народу та їх лідерів. Звинувачував Меджліс у зв'язках з американським сенатором Джоном Маккейном.

      З квітня 2014-го став членом провладної у РФ партії "Єдина Росія". 18 вересня 2016 року обраний депутатом Держдуми Росії 8 скликання.

      Критикує політику України, США і Заходу загалом. Вважає, що дії Києва спрямовані на "роз'єднання українського народу і культурної єдності євразійського простору".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики ООН Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія
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