РНБО планує докорінно реформувати систему тероборони: як саме і хто може взяти участь

Відповідальний за територіальну оборону України перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль заявив про наміри реформування системи тероборони. За його словами, в Україні буде створено потужну територіальну оборону, куди буде залучено усі верстви населення.

Вже визначено чіткі терміни на ухвалення відповідного рішення і нині триває його планування, розповів Михайло Коваль. Про це повідомляє РНБО.

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Кістяк нашого рішення, що ми робитимемо у перспективі, вже опрацьовано. Гарантую, що ми матимемо потужну територіальну оборону, куди увійдуть усі верстви населення. Вона повністю забезпечить спокій держави у цьому напрямку, починаючи від маленького села і закінчуючи промисловим мегаполісом,

– заявив перший заступник секретаря РНБО.

За його словами, в удосконаленні структури територіальної оборони враховано досвід країн-членів НАТО, вона буде дуже патріотичною і негроміздкою. Саму структуру має завтердити верховний головнокомандувач – президент України.

"Ми врахуємо все, зокрема, випускні курси військових ліцеїв і територіальні громади, які утримуватимуть підрозділи тероборони. Ці питання вже продумані. Ми пропонуватимемо розглядати всі ці документи вищому керівництву, і після того подавати до Верховної Ради України, щоб депутати ухвалили їх як законодавчі акти", – розповів Коваль.

Кількість бригад територіальної оборони у кожній області визначатиметься індивідуально, залежно від її особливостей. Наприклад, у Києві планують створити дві бригади.

У нас різні регіони: є аграрні, а є індустріальні, з великим економічним потенціалом, більшою щільністю населення, кількістю підприємств, небезпечних об'єктів. Тому там, звісно, слід робити потужнішу організацію,

– пояснив відповідальний за тероборону України.

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До системи територіальної оборони залучатимуться громадяни різного віку – від зовсім молодих до людей похилого віку, і держава стимулюватиме таких людей.

Що таке територіальна оборона?Територіальна оборона – це комплекс державних, військових та спеціальних заходів, які застосовуються для під час загрози або для відбиття агресії.



Метою заходів є захист державного кордону, забезпечення умов функціонування державних органів, мобілізаційного або оперативного розгортання військ.