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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Робота, яка не відповідає інтелектуальному рівню може призводити до депресії, – психолог

191 Читать новость на русском
Депресія
Депресія / narodna-pravda.ua

Прості робітничі посади, на яких найчастіше працюють українські заробітчани за кордоном, часто не відповідають інтелектуальному рівню українців здатних на великі звершення.

Дані ситуації призводять до внутрішніх психологічних конфліктів і хвороб. Про це в ефірі 24 Каналу заявила психолог Наталя Кухтіна.

"Вони (українські заробітчани Ред.) виконують дуже просту роботу, яка психологічно не відповідає їх інтелектуальному рівню. І це величезний конфлікт. Люди з цими конфліктами не справляються. І ось тут спочатку йде психоемоційне вигоряння людини, а потім може бути і депресія, і можуть бути хвороби дуже серйозні. Чому? Тому що людина не може на психофізичному рівні впоратися ось з цим болем і цим внутрішнім конфліктом між тим, що він може, що він хоче і тим, що він змушений робити", розповіла Наталя Кухтіна.

За словами психолога, українці, які приймають рішення про виїзд за кордон на заробітки, не можуть повністю усвідомити наслідки свого вибору. Фокусуючись виключно на моменті заробляння грошей, вони не звертають уваги на інші найважливіші фактори, такі як складності адаптації в чужому культурному середовищі, розрив відносин з близькими людьми, які залишилися в Україні.

"Дорослі люди, які роблять цей вибір, вони не до кінця усвідомлюють ті труднощі і ті наслідки, які будуть, безумовно, в слідстві їх вибору. Вони себе фіксують тільки на зароблянні грошей, які вони не можуть заробити в Україні. Але вони не розуміють, якою буде ціна питання. Це самотність, яку вони безумовно будуть відчувати в іншому культурному середовищі", вважає психолог.

Теги: Здорове життя Психологія
Джерело: 24 Канал
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