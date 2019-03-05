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      Росія майже 100 днів не надає медичної допомоги пораненим, – батько полоненого моряка

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      Українські моряки в полоні Росії
      Українські моряки в полоні Росії

      Майже 100 днів Росія не надає належної медичної допомоги трьом важкопораненим військовополоненим українським морякам – Андрію Ейдеру, Василю Сороці та Андрію Артеменку.

      Про це повідомив батько Василя Сороки в інтерв'ю "100 днів неволі: батько полоненого моряка про те, як РФ карає бранців за відмову співпрацювати".

      Майже 100 днів Росія не надавала належної медичної допомоги безпосередньо трьом важкопораненим хлопцям. Процес затягування говорить про те, що ненадання медичної допомоги – один з методів тиску на полонених, аби психологічно їх зламати, аби хлопці обмовили себе і друзів, – прокоментував батько Василя – Віктор Сорока.

      Читайте також: Жорстка психологічна обробка і спеціальні співкамерники, – адвокат про полон українських моряків

      За його словами, росіяни прагнуть зламати стратегію захисту моряків, яка базується на тому, що вони є військовополоненими, відтак вирішення питання має лежати у площині Женевської конвенції. Але умови конвенції не виконуються країною-агресором.

      Росія сьогодні нічого не виконує. Навіть елементарні правила людяності і гуманності для цієї країни нічого не значать, – зазначив батько полоненого моряка.

      Він також додав, що адвокати бранців клопотали, аби поранених передали на лікування в іншу країну, але отримали відмову Росії без жодних пояснень.

      Як українські моряки стали російськими військовополоненими25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усіукраїнські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Українці в полоні РФ СІЗО
      Джерело: 24 Канал
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