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      Росія надто сильний сусід, а ми занадто бідна держава, – політолог про план Б Зеленського

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      Володимир Зеленський їде на нормандську зустріч із планом Б / president.gov.ua

      Анонсований помічником президента Андрієм Єрмаком план Б для у переговорах в рамках нормандської зустрічі може стати найслабшим місцем у позиції України.

      Таку думку висловив експерт з міжнародних відносин, політолог Микола Капітоненко на брифінгу. 

      До теми: План Б: що робитиме Україна, якщо не домовиться з Путіним

      За його словами, мати план Б важливо для переговорів, тому що він позначає найкращу альтернативу.

      Водночас, Микола Капітоненко переконаний, що нормандська зустріч насправді не буде кооперативними переговорами, де Україна шукатиме разом з іншими учасниками спільні рішення.

      В цілому це будуть торги щодо розподілу, де виграш однієї сторони більш менше буде дорівнювати програшу іншої сторони. В таких торгах маніпулювати альтернативою іншої сторони потрібно,
      – підкреслює експерт.

      Політолог вказує на те, що у Росії є всі підстави не вірити, що наш план Б – це заморожування конфлікту, побудова стіни і використання досвіду Ізраїлю.

      Оскільки стіною ми нічого не розв'яжемо, конфлікт без згоди Росії не заморозимо. Це не так просто і це теж має свою ціну. Для того щоб використовувати досвід Ізраїлю, Росія надто сильний сусід, а ми занадто бідна держава в порівнянні з Ізраїлем,
      – пояснює Капітоненко.

      Що відомо про план Б команди Зеленського

      Помічник Президента України Андрій Єрмак розповів, що наша держава їде на саміт у нормандському форматі з чіткими пропозиціями та повною підтримкою міжнародних партнерів. Якщо ж конкретних результатів не вдасться домогтися, війну на Донбасі доведеться заморозити.

      За його словами, ключовими питаннями, які озвучуватимуться у Парижі, будуть припинення вогню та обмін полоненими. На випадок, якщо не вдасться домовитися з Росією, в України є і план Б:

      • заморожування конфлікту;
      • побудова стіни;
      • використання ізраїльського досвіду.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі

      Варто знати: З’явився розклад зустрічі в нормандському форматі

      Зустріч за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі – вперше з 2016 року. Учасники саміту поговорять про розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та анексію Криму.

      Зауважимо, що під час зустрічі президенти України та Росії проведуть окрему особисту розмову.

      Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада).

      Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку там має розміститися майбутня демілітаризована зона.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Нормандська зустріч 2019 Володимир Зеленський Новини політики Окуповані території
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