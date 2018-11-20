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      Росія затримала українських рибалок: їх човен вийшов із порту на окупованій території

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      У Держрибагентстві заявили, що затримане РФ судно із рибалками могло вийти в море із окупованого Новоазовська
      У Держрибагентстві заявили, що затримане РФ судно із рибалками могло вийти в море із окупованого Новоазовська / Ілюстративне фото

      Рибалки, яких росіяни затримали в Азовському морі поблизу берегів російського міста Єйська, найімовірніше, вийшли з порту, який розташований на тимчасово окупованій території України.

      Про це представники Держрибагентства України повідомили в коментарі УНН.

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      "Стосовно інформації про затримання українського судна в Азовському морі: в мережі поширилась інформація щодо затримання російською прикордонною службою українського рибальського судна в Азовському морі. Відомості щодо затримання саме українського рибальського судна у Державного агентства рибного господарства України відсутні", – йдеться у повідомленні.

      За попередньою інформацією, судно вийшло в море із непідконтрольної території, а саме – з Новоазовська, що на Донеччині.

      Документального засвідчення, що затримане російською прикордонною службою рибальське судно є суб’єктом господарювання, який здійснює свою рибогосподарську діяльність згідно із законодавством України, немає,
      – наголосили в Агентстві.

      Нагадаємо, 19 листопада в РФ повідомили про затримання українського риболовецького судна в акваторії Азовського моря, неподалік міста Єйська. Російські прикордонники заявили, що екіпаж порушив правила рибальства. Своєю чергою, у вітчизняній Держприкордонслужбі інформацію щодо затримання громадян України підтвердити не змогли.

      РОСІЯ ЗАТРИМУЄ СУДНА В АЗОВСЬКОМУ МОРІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Україна – Росія Новини політики Новини України Новини Росії Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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