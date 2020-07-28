Громадянин Росії намагався перевезти через український кордон трьох харків'янок. У російському Бєлгороді вони мали надавати інтимні послуги.

Чоловік віз до Росії трьох харків'янок

Зловмисника затримали 28 липня. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Харківській області.

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Росіянина впіймали на гарячому у прикордонному пункті "Гоптівка". Разом з чоловіком було троє мешканок Харкова – віком від 24 до 37 років. Кінцевим пунктом їхньої подорожі було місто Бєлгород Російської Федерації.

Якщо росіянина визнають винним, йому загрожує до 12 років ув'язнення

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за торгівлю людьми. Якщо вину росіянина доведуть, то йому загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.

Наразі триває розслідування справи. Слідчі вирішують питання щодо повідомлення громадянину Росії про підозру у вчиненні злочину. Суд повинен обрати чоловікові запобіжний захід.



Росіянин віз українок до Бєлгорода / Фото Нацполіції