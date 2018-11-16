Росії не вдасться поставити Україну на коліна, – Клімкін про кримську резолюцію ООН
Глава українського зовнішньополітичного відомства, Павло Клімкін, прокоментував проект резолюції щодо Криму.
Про це міністр закордонних справ України повідомив у Twitter.
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Ця резолюція про українців, яких Росії не вдається поставити на коліна, і яких підтримує демократичний цивілізований світ,
– написав міністр закордонних справ України.
Нагадаємо, що 26 країн проголосували проти оновленого проекту резолюції "Ситуація із правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)". В тому числі Росія та Китай.
Про ще йдеться у новій кримській резолюції ООН?Проект резолюції передбачає, зокрема, підтвердження, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт; засуджує застосування Росією власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство; вимагає від Росії виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН із відновлення прав і свобод громадян України на півострові; закликає російську окупаційну владу забезпечити освітній процес українською і кримськотатарською мовами.
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