Російське "покращення": фермери на Херсонщині змушені викидати продукти, бо немає кому продавати

Росія тимчасово окупувала території Херсонської області, через що люди вже зазнають чималих збитків. Через окупацію фермери не мають кому продавати продукти.

Фермери на Херсонщині викинули тонни капусти

У соціальних мережах все частіше з'являються відео, як фермери на Херсонщині викидають продукти на сміття, повідомляє 24 канал. Зокрема, місцеві жителі не мають куди дівати капусту, тому викидають її.

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Капусту неможливо продати ні в анексованому Криму, ні на окупованих територіях Херсонської області. Також ніхто не приїздить з території України, які під контролем українського уряду.

На відео, як з'явилося у соцмережах, жінка показала поле, де місцеві фермери викинули тонни капусти. Вона скаржиться, що окупація приносить тільки збитки й люди не мають грошей для життя.

Фермери на Херсонщині викинули тонни капусти – відео

Росія забороняє вивозити помідори в Запоріжжя

Російські військові перешкоджають вивезенню продуктів з тимчасово окупованого Мелітополя до Запоріжжя, який контролюється нашим урядом.

На блокпосту у Василівці, де у травні застрягло близько пів тисячі автівок, фермери змушені викидати тонни овочів, які везуть на продаж з Мелітополя до Запоріжжя. Росіяни забороняють вивозити з окупованих територій овочі та фрукти. У смітнику опинилися помідори.

Фермери змушені викидати тонни овочів – відео

Яка ситуація на окупованих територіях Херсонщини

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