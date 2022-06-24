Російське "покращення": фермери на Херсонщині змушені викидати продукти, бо немає кому продавати
Росія тимчасово окупувала території Херсонської області, через що люди вже зазнають чималих збитків. Через окупацію фермери не мають кому продавати продукти.
Фермери на Херсонщині викинули тонни капусти
У соціальних мережах все частіше з'являються відео, як фермери на Херсонщині викидають продукти на сміття, повідомляє 24 канал. Зокрема, місцеві жителі не мають куди дівати капусту, тому викидають її.
Це важливо У Херсоні підірвали автомобіль відомого колаборанта Дмитра Савлученка: він загинув
Капусту неможливо продати ні в анексованому Криму, ні на окупованих територіях Херсонської області. Також ніхто не приїздить з території України, які під контролем українського уряду.
На відео, як з'явилося у соцмережах, жінка показала поле, де місцеві фермери викинули тонни капусти. Вона скаржиться, що окупація приносить тільки збитки й люди не мають грошей для життя.
Фермери на Херсонщині викинули тонни капусти – відео
Росія забороняє вивозити помідори в Запоріжжя
Російські військові перешкоджають вивезенню продуктів з тимчасово окупованого Мелітополя до Запоріжжя, який контролюється нашим урядом.
На блокпосту у Василівці, де у травні застрягло близько пів тисячі автівок, фермери змушені викидати тонни овочів, які везуть на продаж з Мелітополя до Запоріжжя. Росіяни забороняють вивозити з окупованих територій овочі та фрукти. У смітнику опинилися помідори.
Фермери змушені викидати тонни овочів – відео
Яка ситуація на окупованих територіях Херсонщини
- Росія призначила свою маріонеткову так звану "владу" на Херсонщині, яку очолив зрадник Володимир Сальдо. Після цього окупанти намагаються запровадити бівалютну зону на окупованих територіях Херсонської області. Загарбники змушують підприємців ставити цінники у гривнях і рублях.
- Також росіяни продовжують викрадати людей та вимагати за це викуп. Окрім того, війська Росії влаштували на Херсонщині розстріли, як у Бучі.
- У Кремлі досі не відмовилися від ідеї провести так званий "референдум" на Херсонщині попри попередження Володимира Зеленського, що це поставить хрест на мирних переговорах.
- Разом з тим, Росії не вдається втілити свої плани, оскільки на Херсонщині українці протистоять окупантам. Також там успішно діє партизанський рух.
- Українські військові розпочали деокупацію Херсонщини та відкинули ворога з першої лінії оборони. За даними Офісу Президента, ЗСУ вже за 15 – 18 кілометрів від Херсона. Наші захисники просуваються до Херсона з декількох сторін, внаслідок чого розгром ворога є щодня.
- Жителі Херсонщини можуть допомогти ЗСУ деокупувати область: для цього потрібно евакуюватися. Додамо, що президент Зеленський назвав звільнення Херсона одним із ключових завдань ЗСУ.
До уваги – у Херсоні підірвали автомобіль відомого колаборанта Дмитра Савлученка: дивіться відео