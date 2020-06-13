Дослідження довели, що трансжири або затверділі рослинні жири, – це небезпечні для нашого здоров'я сполуки.

Вияснилося, що вони відповідальні за інсульт, серцеві напади, атеросклероз, збільшують ризики раку товстої кишки, порушують обмін речовин, провокують ожиріння.

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Що таке трансжири?

У харчуванні сучасної людини трансжирів, на жаль, багато. Трансжири – це молекули жиру зі зміненою формою. Під впливом водню молекула жиру змінює форму і отримує нові властивості: зберігає твердість при кімнатній температурі, повільніше окислюється (значить, довше зберігає свіжість). Вони дуже широко використовуються у харчовій промисловості, бо дешевші і доступніші ніж тваринний жир.

У мінімальних кількостях трансізомери жирних кислот можуть зустрічатися в багатьох продуктах, однак в результаті кулінарної переробки олій, при смаженні їх відсоток може піднятися до значних 20-50. Кожен день ми можемо споживати їх з солодощами, солоним печивом, піцою, обсмаженим м'ясом, сухими сніданками тощо.

Чому багато країн хочуть заборонити трансжири?

У світі хочуть повністю заборонити використання трансжирів у харчовій промисловості. Тоді з наших магазинів зникнуть продукти типу чипсів, печива, миттєвих супів у пакетах та інше.

Багато країн прийняло рішення про обмеження або повну заборону використання трансжирів, серед них Данія, Швейцарія, Канада, Великобританія та США. Сподіваюсь, що і в нашій країні теж дослухаються до цих рекомендацій. Адже здоров'я людини – це безцінний дар.

Для безпеки свого здоров'я не купуйте продукти, до складу яких входить "частково гідрогенізовані жири", промислово перероблені жири. Взагалі відмовтеся від швидкої їжі: за статистикою найбільше трансжирів використовується в Індустрії швидкого харчування. Вони є в маргарині, спреді (харчовий жировий продукт емульсійного типу комбінованого складу, що базується на суміші рослинних та молочних жирів – прим. ред.) та в будь-яких продуктах харчування, до яких входять.

Також велика частина трансжирів буде в любій їжі, яку смажать на рафінованій рослинній олії. І чим вище температура нагріву та довше тривалість смажіння, тим більше небезпечних трансгенних жирів ви отримаєте. Замініть смажіння на користь тушкованих і варених страв. Вибирайте продукти менш перероблені, звертайте увагу на їх склад. Варто виробити звичку уважно читати етикетки.

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Скільки транс жирів можна з'їдати в день – мінімум і максимум? Будь-яка кількість трансізомерів шкідлива для здоров'я. Для них не існує верхніх і нижніх безпечних кордонів.