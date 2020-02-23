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      Розповідаємо про булгур: властивості та користь крупи

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      Чим поживний булгур / femina

      Сьогодні мова буде про булгур та його властивості. Це не окрема злакова культура, булгур – це крупа з пшениці: як манка або кус-кус. Відрізняється від них обробкою, ступенем подрібнення пшеничного зерна.

      Відразу скажу – булгур, як будь-який інший продукт з пшениці, містить білок глютен, він же клейковина. Тому людям, що страждають на целіакію, в яких непереносимість глютену, булгур протипоказано. Насправді, глютен це звичайний білок, один з безлічі інших. Для здорової людини шкідливого в ньому нічого немає. Він нічим не гірший білка казеїну, який структурно схожий на глютен, а його багато, наприклад, в домашньому сирі. Тому виключати продукти з глютеном з раціону не треба.

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      Чим же корисний булгурі?

      Для приготування крупи пшеничні зерна пропарюють, потім висушують на сонці, очищають від оболонок і подрібнюють до потрібного розміру. У 100 г крупи міститься 12 г білка, близько 2 г жирів, 63 г вуглеводів, 12 г клітковини, її калорійність – 340 ккал. У 100 г приготовленої з булгура каші кількість всіх зазначених інгредієнтів приблизно в 3 рази менше. Оскільки при виробництві булгура в пшениці залишаються зародки, в цій крупі більше поживних речовин і вітамінів у порівнянні з манкою і кус-кусом, і багатьма іншими популярними крупами.

      Булур містить вітаміни групи В (крім В12), К і РР, фолієву кислоту, а також мінерали, в тому числі фосфор, калій, кальцій, залізо, цинк, марганець, магній.

      Варений булгур перетравлюється повільніше і довше створює відчуття ситості, якщо порівнювати з манкою і кус-кусом. Глікемічний індекс булгура 47, кус-куса 65, манки 75 од.

      Корисно в булгур додавати ягоди, фрукти чи зелень, щоб поліпшити смак страви і наситити вітамінами. Традиційна страва з булгура – табуле, холодна варена крупа з зеленню і свіжими овочами, заправлена лимонним соком і оливковою олією.
      Одна з переваг приготування страв з булгура – навіть при тривалому варінні не розварюється до кашоподібного стану і не втрачає форми, як, наприклад, рис або перловка.

      Булгур – поживна крупа, яка вносить різноманітність в харчування. І пам'ятайте, що є ще багато гідних зернових каш: перловка, просо, гречка, вівсянка та ін.

      Нагадаю, що булгур, як і інші каші це, в першу чергу, вуглеводи. Ви часто чуєте, що вуглеводи краще їсти вранці і вдень, щоб запастися енергією для фізичної і розумової роботи і, найголовніше, не їсти ввечері, щоб не набирати вагу. Це тільки частково правильно. Я б радила з вечірнього прийому їжі прибрати в першу чергу прості вуглеводи – солодкі фрукти і овочі, сухофрукти, мед, солодощі і т.д. Саме їх потрібно вживати в першу половину дня. А ось невелика кількість такої каші, як булгур, з'їсти на вечерю можна.

      Будьте здорові, харчуйтеся різноманітно і повноцінно!

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      Автор: Світлана Фус
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Здорове харчування Дієти Food and Drinks
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