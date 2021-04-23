23 апреля отмечают всеукраинский день психолога. Яна Баранова – психоаналитик, работающий семейным психологом с 2002 года. В интервью она рассказала о том, как не ошибиться в выборе специалиста и как коронавирус повлиял на отношения в парах, как атмосфера в доме влияет на психологию детей и почему депрессию действительно можно назвать болезнью XXI века.

Чем опасно Google-лечение

В украинских семьях появился тренд заботы о ментальном здоровье и решении психологических проблем со специалистом? Или пока об этом рано говорить?

Сравнивая с 2002 годом, сегодня тренд – стремительный. Появились разные способы и методы психотерапии, и у человека уже есть широкий выбор, к какому специалисту ему лучше пойти и кого подобрать для себя. Однако, сравнивая с европейским или американским уровнем, нам еще двигаться и двигаться.

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Я думаю, что к уровню западных стран мы приблизились на 50%, не более. Там психолог или психоаналитик – это так просто, как сходить к врачу, чтобы себя чувствовать хорошо.

Вот у вас появляется проблема, вы встречаетесь с подругой и начинаете друг друга "грузить". От этого проблема не решится и вечер, мягко говоря, будет проведен не очень хорошо.

Если всегда перекладывать свои проблемы на друзей, через некоторое время они не захотят встречаться с вами. От этого теряются друзья, поэтому, если есть проблема – надо идти к специалисту, а не заниматься Google-лечением.

Как показала ваша практика, какие есть причины страха или стыда обратиться к специалисту?

"Я что не нормальный? Больной какой-то? Чего я туда пойду? Сама сходи", – это самое популярное в семьях, что отвечают друг другу мужчина и женщина. Это традиционный ответ. Например, женщина предлагает, а мужчина говорит: "Тебе надо, иди и разбирайся, сама виновата".

У нас нет развитой культуры, люди воспринимают это резко и негативно. В школах сейчас уже начали обучать основы психологии, и я этому очень радуюсь. Надо с маленького возраста формировать эту культуру.

Я со своей коллегой когда-то в Донецке решили провести наш первый социальный эксперимент. Мы сделали приглашение и позвали пары, которые планировали пожениться, на консультацию. Ни одна семейная пара не пришла для того, чтобы с самого начала посмотреть друг на друга и снять "розовые очки".

Отношениями надо заниматься / Фото Алины Туришин, 24 канал

В начале отношений все убеждены, что в их отношениях ничего не случится. Мужчина думает, что женщина останется такой всегда красивой, доброй, отзывчивой. И через некоторое время не понимают, почему и откуда у нее потом столько претензий и обид. А женщины в свою очередь уверены, что со временем исправят все недостатки, которые не нравятся в их спутниках. Они начинают вместе жить и очевидно, что его она не изменит, а ее внешность будет с годами не такая, как в молодости. И через некоторое время люди смотрят друг на друга и думают: "Что? И за тебя я хотела выйти замуж?". А на самом деле все видно сразу, и в каждом из нас есть и плюсы и минусы.

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Мы всегда видим в человеке лишь то, что хотим видеть, но другая сторона медали присутствует всегда. И когда акцент смещается, начинаешь задавать себе вопросы, а куда делось все хорошее, что я видел? В парах надо разговаривать и быть готовым к переменам.

Болезнь века

Депрессия – это действительно болезнь 21 века или нет?

Это трендовый термин сейчас, но на самом деле это тяжелая и глубокая болезнь. Путь в депрессию – это когда человек поворачивается к стене, сворачивается в позу зародыша и отворачивается от всего мира. Он уходит в себя и теряет всякий интерес к социуму. Это тяжелая болезнь и выводить из такого состояния бывает очень трудно. Но и к депрессии мы идем маленькими шажками. И опять таки, такую дорогу выбирают "жертвы". Но среди людей она не распространена.

Какой страх больше всего мешает людям полноценно жить?

Период турбулентности, страх перед будущим, когда нет стабильности. Людям тяжело в таком состоянии жить, особенно старшему поколению. Надо понимать, что есть изменения, которыми мы не управляем и на которые мы не можем повлиять. Мы можем изменить только отношение к ситуации и желание жить в новых условиях хорошо. Не надо страдать, это не интересно.

Фото Алины Турышин, 24 канал

Работа над собой и поиск специалиста

Как правильно выбрать себе специалиста? Каковы индикаторы профессионала, а что точно указывает на то, что перед вами мошенник?

Когда человек ищет специалиста, он может зайти на какие-то форумы и прочитать отзывы людей. Элементарно – спросить, какое образование имеет тот человек, к которому хочет пойти на консультацию. Прежде всего, надо понимать, что ты хочешь получить. Если ты действительно хочешь квалифицированную глубокую помощь, то лучше искать человека с хорошим образованием, желательно с опытом и не помешало бы посмотреть, какая жизнь у этого специалиста.

Очень часто у нас любят воспитывать детей теми детскими психологами, которые сами не имеют детей. Или учат строить отношения одинокие девушки-психологи или мужчины. То есть, это такие очевидные вещи, на которые стоит обращать внимание. Человек может быть с опытом, но посмотрите, как и чем он живет, что его радует, и подойдут ли вам его принципы. Надо провести прежде всего самостоятельную работу, прежде чем обращаться. Это очень серьезно на самом деле, потому что душа – это очень тонкая субстанция, с ней надо работать очень осторожно.

Сейчас эта профессия пользуется бешеной популярностью на YouTube, и люди начинают думать: посмотрю пару роликов и сам ликвидирую проблему. Вы как к этому относитесь?

Вот, самолечение по Google, заболел и интернет поможет. Во всем нужен индивидуальный подход. Представьте, что есть красивые туфли, но они 40 размера, а у вас 36. Вам будет у них удобно? Конечно, нет. Уроки на YouTube – это общие принципы.

Фото Алины Турышин, 24 канал

Все проблемы идут из нашего глубокого семейного фундамента. Вопрос заключается в том, чтобы быстро уметь решать эти проблемы. Мое правило – не расстраиваться над возникновением проблемы дольше трех минут, это образ и стиль жизни. Кто-то сидит и бесконечно думает, что все плохо и действительно, куда внимание – туда и энергия. Проблемы бросаются в глаза сразу, они очевидны, а найти в любой ситуации что-то такое, что дает новую возможность – это умение. Этому и надо учиться.

Мы – источник всех своих проблем и их решений.

Важно также научиться оценивать ситуацию в целом. Это то "позитивное мышление", которое уже стало шаблоном, и иногда люди воспринимают это как "видеть все в розовом цвете". На самом деле positivus с латинского означает "в целом". Да, есть проблема, но есть и возможность. Надо понимать, что можно вынести из той или иной ситуации и иметь внутреннюю устойчивость, чтобы не погружаться в проблему еще больше. Но "жертвой" быть никто никому запретить не может, кому-то это нравится. К сожалению, люди часто ищут виновных со стороны вместо того, чтобы обратить внимание на себя.

Коронавирус стал проверкой для отношений

Как семейный психолог, скажите, кто из пары чаще к вам обращался – мужчины или женщины?

В последнее время увеличилась активность мужчин. Те мужчины, которых воспитывали одинокие мамы, во взрослой жизни имеют большое количество проблем в отношениях. И уже, когда они понимают, что самостоятельно решить их не смогут, обращаются к специалистам. Такая тенденция наблюдается где-то с 2008 года. Выход из проблемы всегда находится совсем рядом, надо просто вовремя увидеть это. Также есть новый запрос от детей, которые сознательно проходили терапию, они просят уделить внимание и познакомиться с родителями.

Каковы типичные общие проблемы, а какие характерны отдельно для мужчин и отдельно для женщин? Судя по вашей практике, для понимания, никакого сексизма.

Женщины более эмоциональны, легко отчаиваются и делают "бурю в стакане воды". Другая часть -это женщины-лидеры, которые как бы красивы и умны, но с мужчинами у них ничего не складывается. А мужчины часто говорят о том, что спутницы едва их понимают и вечно что-то требуют от них.

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Общей проблемой и у тех, и у тех – неоправданное ожидание друг от друга. 80% запросов, с которыми приходят люди к специалистам – это проблемы с отношениями: или они есть и кто-то в паре не доволен, или этих отношений вообще нет. Благодаря как раз всем этим YouTube-каналам, ведь мужчины смотрят, что в интернете говорят мужчины, а женщины слушают женщин. От этого проблем еще больше появляется, потому что люди делают из них выводы. А проблема может лежать совсем в другом.

Как коронавирус повлиял на отношения? Мы видим статьи о росте случаев разводов, читаем всяческие советы "как не поубивать друг друга в общей квартире на карантине". Действительно ли все так плохо?

Коронавирус стал проверкой для отношений. Люди поняли, насколько их отношения – настоящие и искренние. Ведь они жили в какой-то своей обыденности, виделись только утром и вечером. А когда начали проводить вместе 24 часа в сутки и быть всегда рядом, то многие вещи, которых никогда раньше не видели и не замечали, стали очевидными. И тогда кто-то в паре начал задавать себе вопрос, готов ли он мириться с другой стороной медали.

Фото Алины Турышин, 24 канал

Отношения – это всегда двое, и когда начинается перекладывание ответственности друг на друга, ничего хорошего из этого не выйдет. Когда началась пандемия, то действительно случаи обращений от людей резко увеличились, сейчас уже все привыкли и нашли методы. Если люди не делают выводов из ошибок, то понятно, что они будут повторяться. Когда возникает определенная ситуация, в ней нужно разбираться, а не перекладывать все на другого. Если не нравится, как человек ведет себя по отношению к тебе, бесполезно стараться его изменить. Стоит обратить внимание на то, почему ты так реагируешь и почему ты вызываешь такое поведение в отношении себя.

Родителям желательно ограничивать сидение детей в телефонах

Работаете ли вы с детьми или проблемами воспитания? На карантине тоже появилось много шуток о том, "когда уже ребенок пойдет в садик или школу". Какие заметили самые распространенные проблемы?

Если отец идет на работу, а мать остается всегда с детьми, то она устает, и ей надо переключить внимание и отдохнуть. Не все мужчины это понимают и говорят, что они тоже устают, потому что работают. Из этого возникают конфликты. Хотя на самом деле надо просто дать возможность отдохнуть жене, тогда бы все стало на свои места.

Это все видят дети, а потом воспроизводят такие же модели поведения между собой. Все, что случается между родителями в семье, остается на подсознательном уровне у детей. Особенно тяжелыми стрессами для них являются развод, ссоры, насилие, психологическое давление. Это все переживает ребенок, и сначала он может просто плакать и прятаться, а потом идти в болезнь.

Мир и Украину поражают в последнее время всевозможные смертельные челленджи, которые дети копируют в Тикток. Тогда возникает вопрос, Ммогут ли родители предупредить? Как научиться замечать подобную склонность в ребенке? Речь ли только о цифровой гигиене и психологическая помощь здесь мало влияет?

Влияние социальных сетей – велико и его нельзя преуменьшать. Задача родителей состоит в том, чтобы увидеть и понять, на каких сайтах ребенок сидит. Не запрещать, а поинтересоваться, чем ребенок живет и что он смотрит, даже в том TikTok. Родителям желательно ограничивать сидение детей в телефонах. Детям надо давать свое внимание, заниматься и показывать всю широту мира: гулять в парках, читать вместе книги, ходить на тренировки.

Когда ребенок склонен к таким челленджам, он начинает закрываться с телефоном под одеялом, просит не лезть и не смотреть. Он входит в соцсети, потому что в реальном мире ему тяжело, его не понимают и не воспринимают. Родители должны создать такую доверчивую атмосферу, чтобы их ребенок хотел быть с ними в реальности.

Какую книгу посоветовали бы родителям с проблемными детьми?

Бодо Шефер "Пес по имени Мани, или Азбука денег"

Одна вещь, которой стоило бы научиться всем парам?

Научиться друг друга слышать.

Один совет тем, кто сомневается, стоит ли идти к специалисту?

Вы сэкономите свою энергию, силы и время. Вместе быстрее вы найдете выход, и период сомнений быстрее закончится. Лучше потратить на поход к специалисту, и тогда вы сэкономите на всем остальном. Иногда можно искать выход из ситуации десятилетиями и бродить по кругу, а одна встреча со специалистом может расставить все на свои места сразу.