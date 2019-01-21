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      Агрессивное детство: как уберечь подростка от плохой компании

      11 Читати новину українською
      Поступки подростков поражают свою агрессивностью
      Поступки подростков поражают свою агрессивностью / Фото из открытых источников

      Ситуация вокруг избиения мужчины в центре столицы всколыхнула украинское общество. Кто-то в этом обвиняет семью, мол, недоглядели, некоторые школу, потому что не научили. Но могли ли родители и педагоги уберечь ребенка от агрессивной среды?

      Чем на самом деле спровоцировано воинственное поведение подростков и как защитить ребенка от таких компаний, – журналист 24 канала расспросил у психолога Веры Романовой.

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      Дойти до предела дозволенного

      Подростковый возраст – период испытаний для многих семей. Не всем удается успешно его пройти. Часто в таком возрасте вчерашнее маленькое солнышко превращается в немаленького монстра, с которым не знают как вести себя не только мамы и папы, но даже всезнающие бабушки. И если одни подростки просто хамят всем и каждому, то другие присоединяются к компаниям и нападают на людей.

      Психолог Вера Романова агрессивные нападения на обычных прохожих объясняет тем, что подростки – это такие себе "потеряшки", которые не знают куда идти, где их поддержат, поэтому они и попадают в различные, часто опасные, организации.

      підлітки, агресія, батьки і діти, покарання
      Устраивая избиения, подростки проверяют накажут ли их

      К примеру, у нас действуют организации, которые разделяют фашистскую идеологию. Основаны они взрослыми, но в их ряды берут подростков. Для того, чтобы стать достойным членом такой организации, ребенку дают задание, к примеру, напасть на женщину или мужчину. И только после успешного прохождения такого испытания ребенок становится полноценным членом организации,
      – рассказывает Вера Романова.

      Другая история – челленджи в социальных сетях, которые призывают к агрессивным действиям. Участники таких акций получают определенные рейтинги и даже призы (деньги, техника) за "лучшее" видео недели или месяца. Эти группы нелегко найти в соцсетях, туда допускают только подростков, предварительно проверяя их страницы. Аккаунты тех, кто не участвует в различных "мероприятиях", – удаляют.

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      Третий вариант – подростки устраивают некую проверку границ дозволенного.

      Подростковый возраст – время экспериментов, когда дети не понимают где наступает предел жизни и смерти. Они проверяют до какого предела можно дойти, чтобы не последовало наказания. Это некий подростковый эксперимент, суть которого заключается в проверке – за что накажут, а за что – нет,
      – объясняет психолог.

      Искаженные ценности

      Одним из превентивных методов борьбы с подростковой агрессией, который остался нам в наследство от Союза, является постановка тяжелого ребенка на учет в полицию. Правда, для юных нарушителей закона как тогда, так и сейчас, это не является наказанием или клеймом, а наоборот – достижением. Ведь это – возможность привлечь к себе внимание, утвердиться как лидер и получить признание хотя бы в чем-то.

      підлітки, поліція
      Для подростков попадание в полицию является признанием их "достижений"

      Когда я училась в школе, а это было больше 20 лет назад, у нас тоже были подростки, которые стояли на учете в комнате милиции. Не стоит думать, что это дети из проблемных семей – наоборот. У нас в школе училось два парня из состоятельных семей, которые имели хорошие оценки и участвовали в различных олимпиадах, и в то же время стояли на учете в милиции. Для них это было достижением и признанием. То есть среди подростков они якобы могли этим похвастаться,
      – добавляет Вера Романова.

      Поэтому, понятно, что такие превентивные методы борьбы с подростковой агрессией – как тогда, так и сейчас – не были эффективными. Психолог уверена, что в подростковой агрессии все же виноваты родители и учителя, которые только и говорят об оценках, а не об эмоциях ребенка, его чувствах и социальной коммуникации.

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      Чувства и эмоции школьника значительно важнее хороших оценок. Своего ребенка нужно стараться всегда поддерживать. Приведу пример, когда сосед при отце или матери ругает подростка – не нужно нападать на ребенка, а наоборот, защитить перед посторонним человеком. И уже дома разобраться в ситуации, и если ребенок неправ, объяснить – в чем именно. Родители обязаны любить своих сына или дочку и грубо говоря принимать их такими, какие они есть. Именно родные люди должны учить правилам и нормам социального поведения, показывать – как нужно себя вести, а как нет,
      – объясняет психолог.

      Избежать агрессии

      Кто-то скажет, мол, агрессивное поведение – следствие того, что родители не уделяли ребенку достаточно времени. Однако нужно понимать, что мамы и папы могут влиять на поведение ребенка максимум до 8-12 лет. Далее он попадает в подростковую среду, которая становится для него более значимой, и родители перестают быть авторитетом. Это происходит даже если раньше они прекрасно общались.

      батьки, діти, агресія
      В подростковом возрасте советы родителей теряют вес

      В социальной психологии есть много исследований, которые свидетельствуют – не важно из какой родительской и образовательной среды был ребенок, но в переходном возрасте подростковая среда для него имеет больший авторитет. Если оглянуться назад, то попадание в агрессивные группы – это вопрос того, сколько моделей поведения взаимоотношений у взрослых видел ребенок в 5-7 лет. Если родители всегда навязывали свое видение, что такое правильно, и слишком опекали его, вероятность попадания в такие группы очень высокая. И не важно, это будут готы, эмо или более агрессивные группы. Чем больше моделей поведения взрослых видит ребенок, тем меньше у него шансов "залипнуть" в такую группу,
      – убеждает Вера Романова.

      Многих родителей беспокоит вопрос – как спасти ребенка от плохой компании. Психологи говорят, что прежде всего нужно чтобы дома были доверительные отношения. Ребенок должен понимать – его любят и не накажут, если он допустит ошибки.

      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Психология Дети и несовершеннолетние Статьи Полиция
      Источник: 24 канал
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