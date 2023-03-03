Казалось бы, это просто очередное маразматическое заявление какого-нибудь неизвестного российского священника. Однако его высказывания имеют гораздо больший подтекст. Видео с "наставлениями" батюшки разлетелось по сети. Что с ним не так – объясняет 24 Канал.

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"Не простила жертва – в ад" и контекст войны в Украине

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский РПЦ Питирим решил поразмыслить над изнасилованием и его последствиями. И не случайно, ведь известно о многочисленных случаях насилия российскими захватчиками украинских женщин или даже детей, а иногда и мужчин.

И тут Питирим решил заявить, что жертва должна простить насильнику, иначе она попадет в ад. Поэтому священник рекомендует жертвам работать над собой. Интересно, что Питирим выделяет изнасилование людей, которые были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и называет их "людьми легкого поведения". Очевидно, российский архиепископ просто не знает, что употребление человеком алкоголя или даже запрещенных веществ не равны согласию на половой акт.

И все же это не главная "мораль" всех наставлений этого батюшки. По его словам, если жертва не простит насильнику, то кроме того, что она пострадала, ее еще может ждать другая беда в виде ада. Хуже всего в этой ситуации то, что священник начал приводить пример из библейского эпизода, где разбойник, распятый вместе с Иисусом Христом, покаялся и получил место в раю.

В контексте войны и поступков российских оккупантов в Украине слова Питирима звучат как "российский солдат может изнасиловать украинку, попугаться и попасть в рай, а украинка, которая не простит преступника, попадет в ад". Вот и вся суть РПЦ и российских "скреп".

Архиепископом Питирим и его "размышления" об изнасиловании: смотрите видео





Хотя такие высказывания являются только частью целой идеологии перевода ответственности с насильника на жертву. Часто можно услышать, что якобы подвергшийся насилию человек каким-то образом "спровоцировал" насильника, но это совершенно не соответствует действительности.