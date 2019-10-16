Бабушка на инвалидной коляске пыталась провезти 17 килограммов кокаина: фото

В Колумбии 81-летняя пенсионерка пыталась перевезти 17 килограммов кокаина. Ее задержали правоохранители.

Пенсионерка направлялась в Мадрид, чтобы "воссоединиться с семьей", пишет Micetimes.

Было и такое: В Бразилии "задержали" попугая, который предупреждал наркодилеров о полицейских рейдах

Полицейские задержали женщину в аэропорту города Рионегро. Бабушка перевозил наркотики в раме инвалидной коляски.

Правоохранители рассказали, что это уже третий случай за год, когда полиция департамента задерживает людей пенсионного возраста при транспортировке наркотиков.



Полицейские задержали пенсионерку / Фото: Micetimes

Кстати, недавно пожилая пара из Австралии получила неизвестную посылку по почте. Пенсионеры были очень удивлены, когда увидели в ящике 20 кг метамфетамина.