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      Бабушка на инвалидной коляске пыталась провезти 17 килограммов кокаина: фото

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      Кокаин (Иллюстративное фото)
      Кокаин (Иллюстративное фото) / pinterest.com

      В Колумбии 81-летняя пенсионерка пыталась перевезти 17 килограммов кокаина. Ее задержали правоохранители.

      Пенсионерка направлялась в Мадрид, чтобы "воссоединиться с семьей", пишет Micetimes.

      Было и такое: В Бразилии "задержали" попугая, который предупреждал наркодилеров о полицейских рейдах

      Полицейские задержали женщину в аэропорту города Рионегро. Бабушка перевозил наркотики в раме инвалидной коляски.

      Правоохранители рассказали, что это уже третий случай за год, когда полиция департамента задерживает людей пенсионного возраста при транспортировке наркотиков.

      колумбія наркотики пенсіонерка
      Полицейские задержали пенсионерку / Фото: Micetimes

      Кстати, недавно пожилая пара из Австралии получила неизвестную посылку по почте. Пенсионеры были очень удивлены, когда увидели в ящике 20 кг метамфетамина.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Колумбия Наркотики Курьезные новости
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