Бабушка на инвалидной коляске пыталась провезти 17 килограммов кокаина: фото
В Колумбии 81-летняя пенсионерка пыталась перевезти 17 килограммов кокаина. Ее задержали правоохранители.
Пенсионерка направлялась в Мадрид, чтобы "воссоединиться с семьей", пишет Micetimes.
Было и такое: В Бразилии "задержали" попугая, который предупреждал наркодилеров о полицейских рейдах
Полицейские задержали женщину в аэропорту города Рионегро. Бабушка перевозил наркотики в раме инвалидной коляски.
Правоохранители рассказали, что это уже третий случай за год, когда полиция департамента задерживает людей пенсионного возраста при транспортировке наркотиков.
Полицейские задержали пенсионерку / Фото: Micetimes
Кстати, недавно пожилая пара из Австралии получила неизвестную посылку по почте. Пенсионеры были очень удивлены, когда увидели в ящике 20 кг метамфетамина.