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      Бабуся на інвалідному візку намагалася провезти 17 кілограмів кокаїну: фото

      556 Читать новость на русском
      Кокаїн (Ілюстративне фото)
      Кокаїн (Ілюстративне фото) / pinterest.com

      У Колумбії 81-річна пенсіонерка намагалася перевезти 17 кілограмів кокаїну. Її затримали правоохоронці.

      Пенсіонерка прямувала у Мадрид, щоб "возз'єднатися із сім'єю", пише Micetimes.

      Було й таке: У Бразилії "затримали" папугу, який попереджав наркодилерів про поліцейські рейди

      Поліцейські затримали жінку в аеропорту міста Ріонегро. Бабуся перевозила наркотики в рамі інвалідного візка.

      Правоохоронці розповіли, що це вже третій випадок за рік, коли поліція департаменту затримує людей пенсійного віку при транспортуванні наркотиків.

      колумбія наркотики пенсіонерка
      Поліцейські затримали пенсіонерку/ Фото: Micetimes

      До речі, нещодавно літня пара з Австралії отримала невідому посилку поштою. Пенсіонери були дуже здивовані, коли побачили у ящику 20 кілограмів метамфетаміну.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Наркотики Колумбія
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