Бабуся на інвалідному візку намагалася провезти 17 кілограмів кокаїну: фото

У Колумбії 81-річна пенсіонерка намагалася перевезти 17 кілограмів кокаїну. Її затримали правоохоронці.

Пенсіонерка прямувала у Мадрид, щоб "возз'єднатися із сім'єю", пише Micetimes.

Було й таке: У Бразилії "затримали" папугу, який попереджав наркодилерів про поліцейські рейди

Поліцейські затримали жінку в аеропорту міста Ріонегро. Бабуся перевозила наркотики в рамі інвалідного візка.

Правоохоронці розповіли, що це вже третій випадок за рік, коли поліція департаменту затримує людей пенсійного віку при транспортуванні наркотиків.



Поліцейські затримали пенсіонерку/ Фото: Micetimes

До речі, нещодавно літня пара з Австралії отримала невідому посилку поштою. Пенсіонери були дуже здивовані, коли побачили у ящику 20 кілограмів метамфетаміну.