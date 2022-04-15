Об этом рассказал в эфире телеканала "Рада" советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он отметил, что говорится об Ирпене, Буче, Бородянке и Макарах.

К теме После Бучи и Мариуполя у России не будет много шансов говорить с Украиной, – Зеленский

"Вот 30 минут назад мне пришло сообщение. Мой знакомый вернулся к себе в дом в Ирпене и в подвале нашел труп. Сейчас вызвали полицию, чтобы все задокументировать", – сказал советник.

Захоронения постоянно находят

По словам Денисенко, сначала захоронения находили правоохранители и спасатели, но сейчас мертвых находят простые гражданские. Нет физической возможности зайти во все подвалы.

Фактически каждый час мы получаем информацию о новых случаях. Есть очень много моментов, когда во время оккупации хоронили убитых в своих дворах, на детских площадках,

– рассказал советник.