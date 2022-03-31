Об этом заявил президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса в эфире 24 канала.
Важно Украина приостанавливает экспорт определенных продуктов: что вошло в этот список
По его словам, другим странам сейчас важно помочь Украине, потому что если сейчас не остановить войну и не дать украинцам возможности засева и экспорта нашей продукции, это будет действительно глобальной проблемой.
Мы, скорее всего, увидим не только голод, но и ситуацию, которая приведет к более глобальным войнам и на севере Африки, и на Ближнем Востоке,
– считает Лисситса.
Он добавил, что сейчас все только начинается, и если наши европейские партнеры не поймут всей картины, то им нужно это объяснить.
Алекс Лиссиса считает, что 800 миллионов человек в мире будут на грани голода:
Война России в Украине может серьезно повлиять на объемы будущего урожая, особенно если боевые действия будут продолжаться до начала посевной в апреле этого года. Невозможность экспорта Украины может создать кризис для других стран. Ведь:
- 80% пшеницы поставлялось из Украины в Ливан;
- Египет, самый крупный в мире импортер пшеницы, заполнял свои потребности на 30% именно украинским урожаем;
- власти северо-западной Сирии обеспечивают регион пшеницей и мукой из Турции, которая импортирует 90% пшеницы из Украины;
- более половины импорта подсолнечного масла в Египет приходится на Украину;
- Ливия импортировала из Украины более 40% пшеницы;
- Йемен на 27% зависит от импорта украинской пшеницы.
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