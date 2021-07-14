Женщины и дети остались в ресторане, где праздновали свадьбу. Их не выпускают правоохранители.

Кстати Спутали с Москвой: под Одессой чеченцы с автоматами устроили стрельбу и дрифт

В сети опубликовали видео, как гостей вели к автобусам.

Свадьба была у чемпиона Украины

По информации телеграм-каналов, свадьбу праздновал 24-летний Магомед Закариев. Он был чемпионом Украины по вольной борьбе в 2013, 2016, 2017 и 2020 годах. Его гость Кирилл Крамаренко якобы и решил пострелять по дороге в ресторан.

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