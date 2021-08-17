2012 год – это было время, когда спортивные события объединяли страну, а политические, – наоборот, ее разделяли. В целом украинский политикум того времени – это почти новые лица, в руках старых кукловодов.

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В Украине провели Евро-2012

Этот праздник всех объединил. От Донецка до Львова и от Симферополя до Харькова. Чемпионату Европы 2012 года радовалась вся страна. Евро Украина принимала вместе с Польшей. Страны-хозяева выбрали по 4 города, в которых проходили матчи. С нашей стороны это были:

Киев;

Донецк;

Харьков;

Львов.

Для украинской сборной это был дебют на Евро. Тогда и дети, и президенты стали равными. Украина в первом матче на Чемпионате Европы одержала историческую победу – 2:1 над Швецией. Тогда дублем отметился Андрей Шевченко.

Это не единственное поражение, которое потерпели шведы. Премьер Николай Азаров выиграл у скандинавов пари. Долг – то есть пиво, – шведский болельщик с украинским премьером распивали на рабочем месте Азарова.

Без подарка гостя не оставили. Шведский фан красовался в вышитой рубашке. Дальше был Глаз Саурона в Донецке – так называли в народе фото с проигранного матча Украины против Франции, который накрыла страшная гроза.

Финал Евро-2012 в Киеве: смотрите видео

Даже несмотря на вылет сборной, праздник в стране продолжался, как для украинцев, так и для тысяч фанатов из-за границы. Финал Евро-2012 состоялся на Олимпийском в Киеве. Триумфаторами стала сборная Испании, которая со счетом 4:0 обыграла итальянцев.

Андрей Шевченко завершил карьеру

После Евро 2012 Андрей Шевченко завершил выступления за сборную. Он – лучший бомбардир в истории нашей национальной команды. Впоследствии он вернется, чтобы установить еще несколько рекордов. Уже в статусе тренера доберется с сине-желтыми до четвертьфинала Чемпионата Европы 2020.

Так высоко сборная еще никогда на Евро не допрыгивала. Кстати, тогда снова пострадали шведы. И снова 2:1. В итоге, как и 9 лет назад, подножку поставили англичане. Именно они не пустили нас, на этот раз уже в полуфинал.

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Андрей Шевченко сменил футбольную команду на политическую. Он присоединился к проекту бывшей БЮТ-овки Наталии Королевской "Украина Вперед". Мечта Королевской не сбылась, несмотря на сумасшедшую рекламную кампанию, она пролетела мимо парламента. Такое же случилось и с другим экс-БЮТ-овцем. Олег Ляшко с его фриковыми выходками тоже рвался в правительство.

Легендарная реклама Королевской: смотрите видео

Верховная Рада в 2012 году

В Верховную Раду попали всего 5 партий. Лидерами голосования стала партия "Регионов" с 30% поддержки. "Батькивщина" без своего лидера, – Юлии Тимошенко, которая за всем этим наблюдала в СИЗО, – отстала меньше чем на 5%.

Впервые самостоятельно в Раду зашел "УДАР" Виталия Кличко. Традиционно, парламент пополнили коммунисты. Также состоялся дебют у "Свободы", и неожиданно высокий результат – больше 10%.

Патриотически-демократические силы могли бы сформировать в парламенте большинство. Но в 2012 году выбирали депутатов по смешанной системе. Поэтому большинство создали регионалы с коммунистами, которые пополнили свой альянс, перетягивая к себе легально и не совсем мажоритарщиков.

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В политическом лексиконе появился термин "тушка" – именно так называли нардепа, который прошел в Верховную Раду по спискам одной партии, а уже в сессионном зале присоединился к совсем другой политической силе.

Уже буквально на первом заседании нового созыва отец и сын Табаловы, которых выбрали от "Батькивщины", метнулись к большинству. И стали первыми жертвами нового парламента. Получали в голову торжественно, под музыку.

Главой Верховной Рады выбрали одного из основателей партии "регионалов" Владимира Рыбака. С ним довольно исчерпывающее интервью в том же 2012 году сделал Майкл Щур. Собственно, ожидать каких-то содержательных разговоров политиков с журналистами тех времен не очень приходилось.

Курьезное интервью с Рыбаком: смотрите видео

Потому, чтобы эти клише уничтожить, приехал якобы канадец с "телевидения Торонто". Если псевдоказахский журналист Борат изучал американскую жизнь, Майкл Щур ковырялся в украинской политике.

Языковой закон Колесниченко – Кивалова

Если Евро-2012 объединило всю страну, то языковой закон Колесниченко – Кивалова ее разъединял. В 2012 году Кремлю помогли регионалы и коммунисты. Они готовили языковой закон Кивалова – Колесниченко. Он предоставлял безграничные возможности русскому языку в тех регионах, где на нем общаются больше 10% населения.

Возмущенный языковым законом народ выходил на массовые протесты. Депутаты загородились "Беркутом". В ход шли баллончики и дубинки. В сессионном зале тоже лилась кровь. Оппозиция пыталась заблокировать трибуну. Автору законопроекта Колесниченко порвали рубашку.

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Оппозиции тоже перепало. По правде, Андрей Парубий, у которого на голове была кровь, точно не был депутатом, который больше всего пострадал в драках. Бывали случаи и более сложные.

Тогда документ на повестку дня не попал. Но 3 июля трибуну оппозиция не блокировала. Литвин, который вроде был против языкового закона, имел встречу с Януковичем. Вице-спикер, коммунист Мартынюк, поставил на голосование документ. Закону Колесниченко – Кивалова быть.

Спикер якобы мужественно уходит в отставку. Однако эта отставка – только на словах. 31 июля Литвин подписывает документ Колесниченко – Кивалова. Языковой закон отменили только в 2014 году.

Жуткое убийство Оксаны Макар

Трое подростков в Николаеве изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар. Девушка звала на помощь, поэтому преступники решили ее задушить. Чтобы избавиться от нее, насильники выбросили тело девушки посреди строительной площадки в яму с мусором и подожгли его.

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Но Оксана Макар чудом выжила. На следующее утро ее нашли и доставили в больницу. 55% тела девушки было в ожогах. Преступников задержали, но почти сразу отпустили. Если бы не огласка в обществе и массовые акции, вполне возможно, местные мажоры остались бы без наказания.

В конце концов убийце Евгению Краснощеку дали пожизненное, остальных двоих преступников приговорили к 14 и 15 годам лишения свободы. Но Оксану Макар это не спасло. 29 марта, после трех недель борьбы за жизнь, 18-летняя девушка умерла в больнице.



Оксану Макар пытались спасти медики / Фото news.tochka.net

Украинский шоу-биз в 2012 году

В 2012 году отечественный шоу-биз сильно тряхнуло. Вся эта пластмассовая попса и шоу вроде "голубых огоньков" уж слишком отдавали нафталином. Смена музыкальной парадигмы была лишь вопросом времени. Поэтому бешеная популярность Ивана Дорна на всем постсоветском пространстве не должна была никого удивлять.

В 2012 году он выпустил свой дебютный альбом Co'n'dorn со Стыцаменом. Хитом, который уже год разрывал клубные дэнс-площадки. В этом же году украинцы открывают теперь одну из самых популярных отечественных групп – The Hardkiss.

На ударных – инопланетянин, брутальный бородатый мужчина на гитаре и хрупкая девушка с помадной короной и глубоким голосом на вокале. Группа The Hardkiss выпустила клип Make-Up.

Англоязычная песня The Hardkiss: видео

Англоязычная композиция дала The Hardkiss ориентир на Олимп украинской поп-музыки. Хотя группа легко позволяет себе электронное, а иногда даже металл звучание. С тех пор коллектив издал 1 акустический и 4 студийных альбома. Последний – "Жива і не залізна" 2021 года, – кстати, исключительно украиноязычный.

Фильм Олега Сенцова и смерть Богдана Ступки

В 2012 году на Роттердамском кинофестивале презентовали фильм "Гамер". Это была международная премьера дебютной ленты Олега Сенцова. Впоследствии картина поездила еще немного по зарубежным фестивалям. Но свою награду встретила в России.

В Ханты-Мансийске украинца отметили премией Гильдии киноведов и кинокритиков. Уже через 2 года Россия не так щедро будет поздравлять украинского режиссера. Но в 2012 году в киноотрасли страну ждала крайне печальная новость.

На 71 году ушел из жизни Богдан Ступка, едва ли не самый известный актер независимой Украины. Он сыграл в более чем 100 лентах. Дебютировал еще в 1970 году. Дебютом была картина "Белая птица с черной отметиной". Его партнером на киноплощадке стал Иван Миколайчук.

Фрагмент картины "Белая птица с черной отметиной": смотрите видео

Ступка снимался у Кшиштофа Занусси, Ежи Гофмана, Отара Иоселиани. Особенно актеру удавалось воплощать исторических персон. Взять хотя бы Богдана Хмельницкого в "Огнем и мечом". Были у Богдана Ступки и другие проекты, например съемки в украинской версии "Форта Буаяр".

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С 1999 до 2001 года актер возглавлял Министерство культуры. И все же не в политике, а театре и кино Богдан Ступка реализовал свой талант. Прощались с Богданом Ступкой 3 президента и тысячи обычных людей. В последний путь актера проводили аплодисментами.

Олимпийские игры в Лондоне

Олимпиада в Лондоне принесла украинцам массу эмоций. Наши спортсмены заняли 14 общекомандное место, завоевав 19 наград. 5 из них – золотые. Особенно постарались украинские боксеры.

Гопак, станцовнный Александром Усиком, доказывал: ринг – место для украинцев. В финале крымчанин побил итальянца Клемента Руссо и поднялся на наивысшую ступень пьедестала. Для Василия Ломаченко это была вторая Олимпиада подряд.

Легендарный бой Ломаченко: смотрите видео

В решающем бою ему противостоял кореец Хан Сун Чхоль. В футболе это бы назвали игрой в одни ворота. Тогда, в Лондоне, кроме Усика и Ломаченко еще трое украинских боксеров стали олимпийскими призерами.

О расследовании по делу "караванского стрелка" – преступления, которое породило больше вопросов, чем дало ответов – смотрите в программе "Украина 30".

Больше выпусков программы "Украина 30" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Украина 30" о 2012 годе: смотрите видео