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Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня

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Топ-5 блогів тижня
Топ-5 блогів тижня

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів блоги за тиждень.

1. Путин "похоронил" Михалкова, следующие на зачистку – Шойгу-Киселев-Соловьев 
В России попал под раздачу Никита Михалков – наиболее одиозный представитель кремлевской творческой элиты. Он первым вдохнул веяния нового путинского срока.

2. Головні міфи і правда про Другу світову війну 
Цьогоріч Україна і весь світ відзначають 73-у річницю з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Однак міфи, які створили пропагандисти СРСР, досі існують. Журналісти сайту "24" спробували розібратися, де правда, а де вигадки.

3. День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний 
Як проходить 9 травня в Україні сьогодні? Чи цей день досі є вихідним? І що таке День пам'яті та примирення, яке відзначають 8 травня? Журналісти сайту "24" з’ясували відповіді на усі ці питання.

4. "Трамп оголошує Європі війну": чому США покидають ядерну угоду з Іраном та до чого це призведе 
8 травня глава Білого дому Дональд Трамп заявив про вихід Сполучених Штатів з іранської ядерної угоди та оголосив про готовність ввести потужні санкції проти Тегерану. Лідер Ірану гостро сприйняв рішення президента США, не виключивши можливість того, що його країна поновить свою ядерну діяльність. Незадоволені таким кроком лідера Штатів і його західні союзники.

5. Яку нісенітницю показують радянські фільми про Другу Світову 
Про що ми дізналися лише завдяки сучасним кінострічкам про війну.

Читайте також: Як правильно худнути і чому дієти недієві

Автор: Блог Медиа
Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Публикации Дональд Трамп Евросоюз 9 мая
Источник: 24 Канал
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